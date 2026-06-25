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Dom’e Farra.
26 giugno 2026 alle 01:24

La storia dell’ex tonnara di Is Mortorius, domani la rievocazione di un antico rito 

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In attesa del via ufficiale alla rassegna in programma il prossimo 10 luglio, Sciampitta comincia già domani alle 19 a Sa dom’e Farra con il focus tematico “Is Mortorius: il patrimonio che vive”, ricerca storica e messa in scena del rito della tonnara a cura dei cultori di storia locale Dino Pusceddu e Gianni Orrù presidente del gruppo Città di Quarto e patron di Sciampitta.

Interverranno Romeo Dentoni alla chitarra e Peppino Patteri voce. Sarà presente il sindaco Graziano Milia. A presentare sarà Margherita Puddu. Il focus porta dentro l’anima del territorio quartese: non solo luoghi, ma storie, riti, memorie vive. Mette al centro la ricerca storica e la rievocazione della ex tonnara di Is Mortorius, attiva sino alla fine dell’Ottocento, un frammento prezioso della memoria quartese, riportato alla luce grazie al lavoro appassionato di studiosi e custodi della tradizione.

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