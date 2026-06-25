La storia dell’ex tonnara di Is Mortorius, domani la rievocazione di un antico rito 

In attesa del via ufficiale alla rassegna in programma il prossimo 10 luglio, Sciampitta comincia già domani alle 19 a Sa dom’e Farra con il focus tematico “Is Mortorius: il patrimonio che vive”, ricerca storica e messa in scena del rito della tonnara a cura dei cultori di storia locale Dino Pusceddu e Gianni Orrù presidente del gruppo Città di Quarto e patron di Sciampitta.

Interverranno Romeo Dentoni alla chitarra e Peppino Patteri voce. Sarà presente il sindaco Graziano Milia. A presentare sarà Margherita Puddu. Il focus porta dentro l’anima del territorio quartese: non solo luoghi, ma storie, riti, memorie vive. Mette al centro la ricerca storica e la rievocazione della ex tonnara di Is Mortorius, attiva sino alla fine dell’Ottocento, un frammento prezioso della memoria quartese, riportato alla luce grazie al lavoro appassionato di studiosi e custodi della tradizione.

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