Siti minerari ristrutturati con milioni di euro e poi abbandonati al loro destino. È chiuso il pozzo Amsicora, nel compendio di Ingurtosu, inaccessibile per questioni di sicurezza nonostante una ristrutturazione costata oltre un milione. Ed è in abbandono, nel territorio di Villamassargia, il villaggio di Orbai, per la cui rinascita furono investiti oltre 10 miliardi di lire.

