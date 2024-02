La storia della burrida “Filindeu” va a Pula  

La tradizione anche nel piatto della burrida a Pula, lo ha scoperto il nostro cuoco per caso, Gianluca Medas (foto) , nel realizzare la puntata di “Filindeu” riproposta stasera alle 21, insieme alla signora Angela. É emersa la memoria di una Pula lontana nel tempo, e il ricordo ha portato la narrazione fino a rievocare il tempo in cui i pescatori trasportavano il grano e il pescato in piccole barche verso Cagliari. Allora il gattuccio era considerato un pesce povero. Lo abbiamo assaggiato con su coccoieddu e un pezzo di sa tunda.