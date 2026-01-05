VaiOnline
Silius.
06 gennaio 2026 alle 00:09

La storia del paese in un museo: ok al piano strategico dell’identità 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Silius getta le basi per un nuovo percorso di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Con la delibera 107 del 30 dicembre 2025, approvata all’unanimità dalla Giunta, l’amministrazione ha dato il via libera alle linee di indirizzo per la realizzazione di un piano strategico biennale dedicato alla cultura e all’identità del territorio. Al centro del progetto due luoghi simbolo: il castello di Sassài, noto anche come Castello Orguglioso, e il nascente Centro Multimediale, pensato come punto di riferimento per raccontare e studiare il patrimonio di Silius. Due poli che diventeranno il cuore del sistema culturale locale, costruito secondo gli standard museali più aggiornati. Il Piano avrà una durata di due anni, fondamentali per avviare le attività, raggiungere i primi obiettivi concreti e impostare una gestione stabile e qualificata. Il budget è di 50 mila euro per il biennio 2026-2027; si affiderà la gestione a un’impresa specializzata, affiancata da associazioni culturali locali. Il Comune manterrà il controllo amministrativo ed economico, mentre il soggetto gestore garantirà la direzione scientifica e la formazione del personale, con l’obiettivo di coinvolgere anche giovani del posto. Le associazioni, invece, rappresenteranno il legame diretto con la comunità. Il Piano prevede anche la redazione di un progetto scientifico-gestionale completo, necessario per puntare al riconoscimento regionale e ministeriale del museo, per accedere in futuro a finanziamenti della Regione e del Ministero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas