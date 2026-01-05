La storia del paese in un museo: ok al piano strategico dell’identità 

Il Comune di Silius getta le basi per un nuovo percorso di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale. Con la delibera 107 del 30 dicembre 2025, approvata all’unanimità dalla Giunta, l’amministrazione ha dato il via libera alle linee di indirizzo per la realizzazione di un piano strategico biennale dedicato alla cultura e all’identità del territorio. Al centro del progetto due luoghi simbolo: il castello di Sassài, noto anche come Castello Orguglioso, e il nascente Centro Multimediale, pensato come punto di riferimento per raccontare e studiare il patrimonio di Silius. Due poli che diventeranno il cuore del sistema culturale locale, costruito secondo gli standard museali più aggiornati. Il Piano avrà una durata di due anni, fondamentali per avviare le attività, raggiungere i primi obiettivi concreti e impostare una gestione stabile e qualificata. Il budget è di 50 mila euro per il biennio 2026-2027; si affiderà la gestione a un’impresa specializzata, affiancata da associazioni culturali locali. Il Comune manterrà il controllo amministrativo ed economico, mentre il soggetto gestore garantirà la direzione scientifica e la formazione del personale, con l’obiettivo di coinvolgere anche giovani del posto. Le associazioni, invece, rappresenteranno il legame diretto con la comunità. Il Piano prevede anche la redazione di un progetto scientifico-gestionale completo, necessario per puntare al riconoscimento regionale e ministeriale del museo, per accedere in futuro a finanziamenti della Regione e del Ministero.

