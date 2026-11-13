In mezzo secolo ha dato voce a migliaia di oggetti e utensili della tradizione contadina, artigianale e domestica lussurgese. Ne ha raccontato l’utilizzo evitando di farli cadere nell’oblio. Ha istruito i giovani che non hanno conosciuto la società pre-industriale del secolo scorso e oggi festeggia cinquant’anni di vita il museo della Tecnologia contadina “Maestro Francesco Salis”.

È una delle prime collezioni etnografiche d’Italia di arnesi e oggetti dei mestieri: dai falegnami ai carpentieri, dai vignaioli ai coltivatori e pastori fino ai gualchierai.

Ideato e realizzato nel 1976 dal maestro Salis con i ragazzi del gruppo del Centro di cultura popolare, oggi custodisce duemila preziosi manufatti frutto dell’ingegno lussurgese utilizzati un tempo per rendere più efficiente e agevole, e meno dura, la vita quotidiana nei campi, nelle botteghe e in casa.

La festa

Per festeggiare il compleanno il Centro per l’educazione permanente lussurgese, con il coordinamento scientifico dell’antropologo Felice Tiragallo, ha organizzato incontri, dibattiti, visite guidate al museo.

Oggi alle 16 nel Centro di cultura popolare il convegno “Le radici: costruire il patrimonio” con gli interventi di Maria Arca (presidente dell’Unla lussurgese), Fabrizio Frongia (Soprintendenza archivistica per la Sardegna), gli studiosi Mariangela Deidda, Tatiana Cossu e Alessandro Di Guglielmo, Felice Tiragallo (antropologo dell’Università di Cagliari) e Nicolò Atzori (Università di Sassari).

Domani invece alle 9.30 sempre al Centro di cultura si terrà la conferenza “Le radici guardano avanti” con Pietro Clemente già professore dell’Università di Firenze, Alessandra Broccolini dell’Università La Sapienza di Roma ed Elena Giangiulio direttore del Museo delle Maschere mediterranee di Mamoiada. Portano i saluti Vitaliano Gemelli, presidente dell’Unla nazionale e Marcello Marras direttore dell’Unla di Oristano, quindi il consigliere regionale Diego Loi e il sindaco Antonello Cadau.

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