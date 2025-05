La storia del paese in mille foto 

Un archivio prezioso, conservato in un computer di casa, racchiude oggi la storia per immagini di Samassi. Ne sono custodi Marco Murtas e Francesca Liggi, una coppia di coniugi pensionati che ha trasformato la loro passione in un impegno continuo. Insieme, nel corso degli anni, hanno raccolto, scannerizzato e ordinato centinaia di fotografie d’epoca, contribuendo a preservare la memoria fotografica del paese.

La missione

«Abbiamo iniziato con le nostre foto di famiglia, poi ci siamo messi alla ricerca, casa per casa. Le persone ci mostravano i loro album, noi scannerizzavamo tutto e poi restituivamo le immagini ai proprietari», raccontano. Così è nata una collezione che oggi tocca tutti gli aspetti della vita samassese: matrimoni, feste religiose, manifestazioni civili, scene di vita quotidiana e momenti legati alla guerra. Tra le immagini più curiose e affascinanti, ce ne sono alcune che ritraggono re Umberto II e la regina Maria José in visita al paese, accolti da uno striscione con la scritta “Samassi”. «Vennero qui perché da noi c’era la ferrovia, al contrario di altri paesi del circondario», spiegano. Suggestive anche le foto della seconda grande inondazione del fiume Mannu, quando l’acqua invase le strade e fu necessario costruire un ponte provvisorio. Molti degli scatti sono stati recuperati da Pinuccio Manca, storico fotografo del paese. «Siamo riusciti a recuperare i suoi negativi. Poi abbiamo dovuto tagliarli, modificarli, un lavoro enorme». Tra i reperti, decine di fototessere di samassesi, volti che parlano di un tempo lontano ma ancora presente nei ricordi. Immagini che raccontano una Samassi profondamente diversa da quella attuale. Le case in terra cruda, la vecchia scuola, la chiesa con la croce di ferro in mezzo al piazzale, la trattoria “Italia” che oggi è diventata la biblioteca comunale, le strade sterrate, prima dell’asfalto: ogni angolo ha una storia, e Marco e Francesca riescono a raccontarla con precisione e passione.

Al fronte

Ci sono poi le testimonianze della guerra: giovani samassesi partiti per la Prima Guerra Mondiale, tra le trincee, in spedizione in Etiopia, immagini di aviatori e aerei da combattimento. «Mi colpisce vedere come cambiano gli abiti, le mode, i volti. Più anziane sono le persone più sono affascinanti» racconta Francesca. Per loro, questo archivio non è solo una collezione, ma un bene da condividere: «Le foto che abbiamo non sono fatte per restare chiuse in un computer. Abbiamo fatto diverse mostre in passato. Non vogliamo che vengano modificate o rimesse a fuoco, nascono così ed è giusto che restino autentiche», conclude Marco. Dietro ogni immagine c’è una storia. Dietro ogni storia, un pezzo di Samassi. E grazie alla dedizione di Marco e Francesca oggi questo patrimonio può continuare a vivere.

