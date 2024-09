«La storia del nostro carnevale è andata in fumo nell’incendio» 

Il devastante incendio scoppiato lunedì alla periferia di Guspini ha colpito duramente una parte importante della tradizione carnevalesca del paese: le fiamme hanno distrutto un deposito attrezzi dove era ricoverata una vasta quantità di materiali del gruppo “La Pernacchia”, destinati alla realizzazione dei carri allegorici. «Dopo anni di stop per vari motivi», ha dichiarato con amarezza Sergio Vaccargiu, storico organizzatore del carro allegorico nato nella metà degli anni Novanta: «Avevo deciso di riprendere con il Carnevalinas su richiesta di mia figlia ma ora il morale è a terra. Tutto è andato in fumo».

La delusione è palpabile all’indomani del rogo: l’incendio, divampato verso le 13,15 e alimentato dal forte vento e dalle temperature elevate, ha rapidamente avvolto impianti, motori, generatori, vernici e altri materiali indispensabili per l’allestimento del carro, che per anni ha fatto la gioia dei guspinesi e non durante le sfilate.

«Sono stato avvisato da una vicina», ricorda Vaccargiu: «Mi sono precipitato sul posto nel tentativo di domare le fiamme, in attesa dei soccorsi arrivati velocemente. Sembrava che fossi riuscito a controllare il fuoco ma il vento ha reso tutto inutile».

Vaccargiu aveva installato delle fototrappole nella zona: «Proveremo a recuperare i dati sperando che possano chiarire l’origine dell’incendio», spiega.

