La storia del lutto  nell’abbigliamento in Sardegna ed Europa 

Dai lamenti agli elogi funebri, fino alle fotografie post mortem: “In Dolu”, usi e costumi, ricordi e memorie nel lutto tra ‘800 e ‘900”, è il titolo della manifestazione che oggi e domani sarà protagonista a DomusArT nell’ambito del progetto “Identità e valore tra passato e presente”.

«Parleremo del lutto partendo dal periodo vittoriano, con particolare riferimento all’abbigliamento europeo, sino ad arrivare in Sardegna e agli abiti indossati durante questa particolare fase della vita», spiega Anna Orrù, appassionata di etnologia. «L’abbigliamento era fondamentale per ostentare il dolore: passava attraverso vari gradi per poi lasciarlo definitivamente, anche se in occasione di una grave perdita si portava a vita».

Il progetto voluto e ideato dall’assessorato alla cultura con la collaborazione della Pro Loco e dell’associazione Forma e Poesia nel Jazz è stato cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna. «Sarà possibile ammirare la mostra che racconterà uno scorcio del passato», aggiunge l’assessora Elisabetta Contini, «sarà un viaggio nelle memorie e nei ricordi, ripercorrendo le usanze legate al lutto, scoprendo somiglianze e differenze tra Sardegna ed Europa, guidati dal dolore che accomuna ogni essere umano».

Interverranno due appassionati della storia e della cultura della Sardegna. Cristiano Cani farà un excursus dall’invenzione della fotografia, legata indissolubilmente con la regina Vittoria e il riflesso che la sua figura ha avuto anche in Sardegna. Mentre Ignazio Sanna Fancello parlerà degli usi e costumi legati al lutto in Sardegna con riferimento in particolare alla zona del basso campidano.

RIPRODUZIONE RISERVATA