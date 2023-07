La storia del Castello tra musica e giochi  

Si parte oggi con i percorsi sensoriali, per continuare nelle prossime settimane con musica, giochi e degustazioni di vini ascoltando la storia del castello. Sono stati definiti i nuovi appuntamenti con le visite al castello di San Michele predisposti da Orientare per il servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune.

Il via oggi alle 18 con i “Percorsi Sensoriali”, l’occasione per conoscere in modo esperienziale la storia del Castello e la vita delle persone che lo abitarono in passato. L'incontro, rivolto ad un pubblico di adulti, è dedicato alla scoperta dei cinque sensi tra le sale del monumento storico ed è pensato per stimolare udito, vista, olfatto, tatto e gusto. Richiesta la prenotazione.

Giovedì 20 luglio alle 20 spazio alla cultura e alla musica con “Tramonto in musica al Castello di San Michele”. Seguirà un aperitivo con degustazione di un vino di una cantina regionale con l’accompagnamento musicale jazz soul funk a cura del dj De Vita. La partecipazione è consentita a un numero massimo di 60 persone. Spazio poi alla rassegna “Racconti e tramonti diVini - II Edizione” domenica 23 luglio alle 20. Dopo la visita guidata curata da Orientare sarà possibile degustare un vino regionale e una bevanda analcolica.

La novità di questo mese sarà l’appuntamento di venerdì 28 luglio, ore 20, con “Indagine al Castello”: un gioco a squadre durante il quale i partecipanti dovranno dipanare un intrigante mistero tra le sale dell'antica fortezza cittadina. Il gioco avrà una durata di 75 minuti ed è rivolto a un massimo 40/50 persone, suddivise in squadre di 4/6 persone. E’ richiesta la prenotazione. Per informazioni anche su costi e prenotazioni chiamare il numero 070 1524 0479 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20) e chiamare l’e-mail castellosanmichele@orientare.it.

