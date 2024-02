La storia del Castello tra giochi e laboratori 

Visite guidate, mural tour, degustazioni, laboratori e divertenti escape game per conoscere la storia e la cultura cagliaritana. Una serie di iniziative in programma da oggi a domenica 25 febbraio nel centro comunale d’arte e cultura del Castello di San Michele.

Gli appuntamenti proposti dall'associazione Orientare, in collaborazione con il Comune, punteranno a far conoscere la storia del Castello e a far ammirare il panorama che lo circonda, attraverso visite guidate, laboratori ed eventi collaterali. Si inizia oggi, alle 19 con il gioco a squadre “Quiz al Castello” in una sfida sulla conoscenza di fatti storici, curiosità, aneddoti sull’antico maniero di Cagliari. Dopo una breve visita guidata e una degustazione di un calice di vino, le squadre si sfideranno sino all'ultima domanda per aggiudicarsi il primo premio.

Domenica 11 febbraio, alle 11, in occasione del Carnevale, apre le porte la “Scuola di Magia”: bambine e bambini si cimenteranno in un divertente gioco a squadre, tra enigmi e prove di abilità, in coppia o piccoli gruppi. Lo stesso giorno alle 10.30, “Mural tour” nel quartiere di Sant’Elia e visita guidata alle opere di arte urbana e visiva realizzate dagli artisti e dalle artiste di “Cagliari Urbanfest – Generazioni Metropolitane”. Chi desidera partecipare può contattare via WhatsApp i numeri 346-4933938 e 338-2312449. In alternativa, inviare una email ad associazioneculturale.asteras@gmail.com.

Sabato 17 febbraio, alle 19.30, sarà la volta dell’escape game “Ritorno dal passato” mentre domenica 25 febbraio, alle 10.30, ci sarà l’appuntamento con “Colazione al Castello”, iniziativa dedicata alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni: telefono: 070.15240479 (dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 18), email castellosanmichele@orientare.it.

