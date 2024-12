La storia cittadina tra immagini e musica 

Da oggi e fino al 23 “Radici in continuità” in piazza De Gasperi a Sant’Antioco. Si prospetta come uno spettacolo unico nel suo genere e a partire dalle 19 illustra la storia di Sant’Antioco e le sue diverse epoche raccontate tra immagini e “realtà aumentata”.

Un video mapping che si sviluppa attraverso musica live, luci e colori, nel cuore del centro storico. La proiezione sarà nel palazzo del Capitolo, adiacente alla basilica di Sant’Antioco Martire. Da oggi e tutti i giorni fino a lunedì, dalle 19 alle 22 un caleidoscopio di luci e colori e musiche spettacolari che renderanno la facciata del palazzo, un moderno schermo dinamico. Un progetto studiato appositamente per Sant’Antioco che il 21 dicembre regalerà una serata live, un vero e proprio spettacolo che si avvarrà delle musiche dell’antiochense Matteo Gallus al violino e di Antonio Firinu alla fisarmonica, di Massimo Congiu alle launeddas e di Federico Neeva alle sonorità Elettroniche. La parte immagine è invece a curata da Luca Scarlatta. Il programma è fortemente atteso dagli esercenti della piazza che in diverse occasioni avevano sottolineato come nel centro storico non fosse stato previsto nessun addobbo e nessuna luminaria per le festività natalizie.

