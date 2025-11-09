la stoccata di valenti lancia il Campanedda 

Campanedda 1

Bosa 0

Campanedda (4-4-2) : Rais, Canu, Masala, Savy (37’ st Scigliano Siri), Valenti, Alessio Delrio (32’ st Scigliano Siri), Gianni, Riu (18’ st Tocci), Gamarra (34’ pt Mirko Delrio), Trenta (9’ st Lorenzo Kotani), Pereira Barzaghi. A disposizione Gaspa, Pistidda, Bitti, Latte, Luppu. Allenatore Antonio Cocco.

Bosa (3-5-2): Viale Bruera, Cisse, Herrera Marottoli (38’ st Daniel Pischedda), Riu, Manca, Ba, Unali, Mattiello (18’ st Carta), Youan (11’ st Kaba), Fadda, Soddu (32’ st Pes). A disposizione Arseni, Alessandro Pischedda, Urgu. Allenatore Salvatore Carboni.

Arbitro: Simone Fonnesu di Sassari.

Rete: st 27’ Valenti.

Sassari. Il colpo di testa di Giuseppe Valenti al 72’ vale i tre punti e l’1-0 sul Bosa del Campanedda, che continua a costruire l'ottimo avvio di stagione. Un avvio di stagione che vede la matricola al decimo posto in classifica, con quattro vittorie e due pareggi conquistati nelle prime dieci giornate di campionato.

Primo tempo con poche emozioni, ma al 32’ i padroni di casa rimangono in dieci: calcio d'angolo per il Campanedda e Pereira Barzaghi deve commettere un fallo per fermare la ripartenza bosana e costringe l’arbitro a sventolargli il rosso diretto. Antonio Cocco ci pensa un po’ su e corre ai ripari, inserendo Mirko Delrio al posto di Gamarra.

La seconda parte

Capitan Gianni e compagni tornano in campo più propositivi nella ripresa. Ripresa che si apre con un occasione per Alessio Delrio al 50’, ma Viale Bruera è attento. Reagisce il Bosa, che ci prova da fuori, ma trova solo il palo esterno della porta difesa da Rais. Al 72’ la rete che decide il match: piazzato di Mirko Delrio e Valenti, classe 1988, trova l’incornata dell’1-0. Gli ospiti provano a trovare il pari, ma il Campanedda controlla bene e, dopo cinque minuti di recupero, possono festeggiare per i tre punti conquistati e il quarto successo in campionato.



RIPRODUZIONE RISERVATA