La stoccata di Pittalis alla Giunta: «Gravi errori su sanità e trasporti» 

Anche in maggioranza c’è chi giudica fallimentare l’operato della Giunta sui fronti che contano. Su quello sanitario, «se è vero che la riforma Pigliaru-Arru è stata sbagliata, la controriforma ha addirittura aggravato la situazione». Su quello dei trasporti, «ormai la Regione subisce le regole dei vettori. Da questo punto di vista, credo che una Giunta autonomista avrebbe dovuto e potuto fare molto di più». Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia ma già consigliere di lungo corso nell’Assemblea sarda, è molto duro con chi oggi è al governo della Regione.

È vero che per lei sarebbe stato meglio che il centrodestra non avesse vinto, così avrebbe evitato tutte le figuracce che sta facendo?

«Diceva Pericle: pochi sono in grado di dar vita a una politica, ma tutti qua ad Atene siamo in grado di giudicarla. Questo vuol dire che non basta raccogliere il consenso, bisogna tradurlo nella capacità di governo, altrimenti si genera sfiducia e diventa fisiologico che un buon 40% degli elettori non vada a votare».

In particolare, a cosa si riferisce?

«Non sono solito dare giudizi sull’operato altrui, ma visitando il territorio raccolgo preoccupazione e un certo distacco rispetto alla politica percepita come incapace di risolvere i problemi della sanità e dei trasporti, di intervenire sui settori che riguardano le piccole e medie imprese, e di dotare la Sardegna di un Piano casa.

In sanità, cosa non ha funzionato?

«Nonostante gli sforzi del bravo assessore Doria e del suo predecessore, abbiamo ancora liste d’attesa di otto mesi, ospedali senza direttori di strutture complesse, carenza di medici nei reparti, una politica sanitaria tutta accentrata a Cagliari. Per questo sono legittime le proteste di cittadini e associazioni che si mobilitano».

È d’accordo sulla realizzazione di nuovi ospedali?

«Mi sarei posto il problema di far funzionare quelli esistenti, di rinforzare l’edilizia sanitaria; avrei dato uno sguardo prioritario alle carenze d’organico e mi sarei preoccupato di garantire che la sanità a livello periferico funzioni come a Cagliari. Risolti questi problemi, allora si può pensare al resto».

Continuità: lei sostiene che la Giunta insegua vecchi modelli. Perché?

«I bandi andavano bene quando in Sardegna erano strutturate compagnie di bandiera come Meridiana, Air Italy e la stessa Alitalia. Oggi c’è un mercato aperto: approfittando dell’offerta di più vettori, si sarebbe potuto fare di più e meglio, avendo anche una interlocuzione attraverso il governo nazionale con Bruxelles. Oltretutto, non possiamo lasciarci sfuggire un’occasione».

Quale?

«Abbiamo un Governo che - con la premier Meloni che a mio avviso dobbiamo prendere a modello anche in Sardegna - sta dimostrando una rinnovata attenzione: le politiche rimettono al centro la persona e il recupero del gap infrastrutturale. Lo dimostrano l’ultima visita di Salvini che ha avuto la sensibilità di avviare un tavolo sul problema della rete ferroviaria sarda e nuorese, e l’attenzione dei ministri di FI che, sulle politiche attive del lavoro e ambientali, stanno supportando le autonomie locali. C’è ancora tanto da fare: oltre alla capacità dei sardi, la determinazione di Meloni, l’esperienza di Tajani anche in ambito europeo, e la perfetta intesa con Matteo Salvini e gli amici di Noi moderati sono la ricetta giusta per dare all’Isola un futuro di prosperità».

Come va in Forza Italia, in queste prime settimane senza Berlusconi?

«A lui si deve la nascita del bipolarismo e del centrodestra, ha dato una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del nostro Paese. Per comprendere il suo valore, basterebbe rileggere l’omelia dell’arcivescovo di Milano e il bellissimo editoriale di Sergio Zuncheddu che mi ha colpito molto perché ha tratteggiato benissimo l’uomo politico e l’imprenditore».

Per quanto riguarda il dopo Cavaliere?

«Oggi FI svolge un ruolo importantissimo perché espressione del progetto europeista liberale riformista ancorato a valori cristiani voluto dal presidente e di cui oggi Tajani è interprete».

In vista delle regionali, lei preme perché ci sia discontinuità rispetto alla Giunta uscente?

«Solinas è il candidato della Lega, ma penso che ogni partito, compresa FI, possa esprimere autorevoli persone per guidare il nuovo corso. Oggi ci sono le condizioni per rilanciare un centrodestra che sappia ascoltare la società civile, sintonizzarsi sui grandi temi col governo nazionale e con Bruxelles».

Si parla con insistenza di una sua candidatura a governatore.

«Penso che la candidatura non sia il primo dei problemi. In ogni caso, ricevo con insistenza molte sollecitazioni non solo interne a FI, ma anche da parte di amici di altri partiti. Avevo già detto no a Berlusconi per il Consiglio superiore della magistratura ritenendo utile il mio impegno in Parlamento sul fronte della giustizia e dell’antimafia. Ora lavoro per il progetto di individuare la persona che possa rappresentare la sintesi».

Che progetto dovrà presentare il centrodestra?

«Serve una coalizione che, con un programma di pochi punti ma chiari, sappia aprirsi al dialogo e ascoltare le espressioni di quella società civile che fatica a riconoscersi nell’offerta di una politica spesso distratta e assente. Dovremmo saper mutuare, dall’esperienza di governo Meloni, la grande capacità di saper governare dal centro ma con un’attenzione verso le realtà territoriali. Perché governare da Cagliari non significa fermarsi a Monastir».

