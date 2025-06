«La stimolazione del nervo vagale» 

«L’epilessia è una malattia neurologica in cui si presentano episodi ripetuti a esordio improvviso, crisi epilettiche, tra loro identici, di breve durata», spiega la professoressa Monica Puligheddu, neurologa al Policlinico Duilio Casula dell’Aou di Cagliari: «Cause principali sono, tra le altre, genetiche, morfostrutturali, infettive, immunomediate o sconosciute. Gli episodi possono determinare anche la compromissione dello stato di coscienza e diverse manifestazioni cliniche (motorie, sensitive, comportamentali, a seconda dell’area cerebrale interessata)».

«Riguardo l’epilessia, non sono disponibili numeri precisi per la Sardegna ma solo stimati (il Tavolo Tecnico Regionale si sta occupando anche di questo aspetto)», prosegue Puligheddu: «L’Isola rispecchia l’incidenza nazionale e internazionale della patologia, con numeri molto elevati ed esistono sicuramente due categorie di soggetti, giovani e anziani, a maggiore incidenza. A livello nazionale si stima ne soffrano tra le 500.000 e le 600.000 persone, con 25.000 nuovi casi all’anno».

«Il Policlinico ha ratificato e concorso alla stesura del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) regionale nel 2024», mette in evidenza la professoressa: «L’Aou, inoltre, si è dotata di un PDTA aziendale promosso dalla nostra équipe di esperti in epilessia, finalizzato alla gestione dell’epilessia farmaco-resistente, una condizione in cui l'utilizzo di una combinazione di farmaci non consente una gestione adeguata delle crisi. Nello specifico, il nostro PDTA regolamenta il percorso terapeutico di impianto dello stimolatore del nervo vago (VNS)».

«È una metodica di neuromodulazione», sottolinea Puligheddu, «indicata in caso di epilessia focale o generalizzata, farmaco-resistente, per la quale non sia percorribile la strada chirurgica. Lo stimolare vagale è un dispositivo che si colloca all’incirca nella stessa posizione di un pacemaker, con l’elettrodo posizionato a livello della porzione laterale del collo sulla sinistra. Si tratta di chirurgia extra cranica, dunque; l’elettrodo determina una stimolazione cronica con pattern programmati dal clinico in base all’esigenza specifica. L’intervento viene svolto al Policlinico in collaborazione con l’équipe di chirurgia vascolare, diretto dal professor Roberto Sanfilippo. Si stima che circa il 25% del totale delle persone con epilessia possano avere una condizione di farmacoresistenza per la quale la VNS potrebbe essere una valida opportunità”.