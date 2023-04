La stilista che con i suoi abiti porta Cagliari oltre l’Isola 

«Quando ho iniziato non pensavo di imbattermi in un percorso di questo tipo. Fare moda è complicato. Però è molto bello. Dopo 11 anni, sono felice e contenta».

«Nasce per la passione che mia madre ha sempre avuto per questo lavoro; io ci sono capitata stranamente, perché non avevo intenzione di fare questo mestiere, però mi ritrovo a seguire le sue orme».

Come nasce?

Quest’anno sono undici. Undici anni che con le sue creazioni di moda porta Cagliari fuori dall’Isola. Viola Palmieri, stilista cagliaritana, per tutti è anche un marchio: “Viola by Pullover”.

Che bilancio traccia?

Qual è la parola chiave del tuo stile?

«Semplicità. Cerco di realizzare degli abiti per rendere più belle donne normali. Ogni capo è pensato per le ragazze che vedo per strada e che non sono abituate a indossare degli abiti da cerimonia. Io cerco, con il mio stile, di farle sentire più belle, però comode».

Che ruolo hanno i social?

«In questi anni è stata una lotta accettare i social e l’idea che senza i social avrei grandi difficoltà nel promuovere la mia attività. Cerco di farlo a modo mio e devo dire che funziona bene».

Che ruolo ha la sua laurea in psicologia?

«Fondamentale. Mi ha aiutato ad avvicinarmi al pubblico, per creare degli abiti per la ragazza della porta accanto che deve indossare un abito e spesso e volentieri non ci si sente. I miei studi mi aiutano a riuscire a comprendere chi è la ragazza dall’altra parte»

Il suo marchio si è espanso oltre i confini dell’Isola.

«Sì, grazie ai social».

Come si è evoluto il suo stile?

«Quando andai a Milano, mi appoggiai a un negozio di commercianti che mi dissero: ”Viola le sarde sono diverse dalle milanesi”. Ci rimasi malissimo. Ho cercato di portare avanti la mia idea e incontrare più donne possibile».

Quali sfide per il futuro?

«I miei genitori mi hanno insegnato a non mollare. Mi auguro di continuare ad avere questa forza, avere un brand che sia riconosciuto non solo in Italia».

