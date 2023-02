La stella risplende sulla città: è il grande giorno dei Contadini  

Si alza il sipario sulla Sartiglia 2023. L’attesa, mai così lunga, è finita: la città di Eleonora è pronta a riportare in scena la sua manifestazione simbolo. È il gran giorno del gremio dei Contadini, che ha scelto il 39enne Danilo Casula gran signore di questa giostra equestre.

Niente feste collaterali

Una giostra che si svolgerà senza festeggiamenti. La tragedia successa a Silì ieri pomeriggio, la 13enne ammazzata dalla mamma che poi ha tentato di togliersi la vita, ha portato il sindaco Massimiliano Sanna ad annullare tutti gli eventi collaterali.

«Sono tranquillo»

Chissà se l’emozione gli avrà fatto chiudere occhio sabato notte. «Il pensiero è sempre rivolto alla giostra - le sue parole alla vigilia - ma sono tranquillo. Speriamo che vada tutto bene».

Ieri mattina le ultime prove con i fidi compagni di avventura, Tore Montisci (su segundu) e Bernardino Ecca (su terzu). Prima nella sabbia stesa venerdì mattina in via Duomo, per l’incrocio delle spade con il suo braccio destro, poi in via Mazzini per prendere confidenza con il lungo percorso dove per loro è prevista una sfrenata galoppata ma nessuna evoluzione acrobatica.

Gli ultimi ritocchi

Ieri sera la preparazione de sa pippia ’e maju nella sede dei Contadini. Lo scettro di viole mammole è stato realizzato, come ormai accade da qualche anno, dai due membri del gremio Michele Pinna e Gianni Dessì, con l’aiuto delle donne della corporazione.

Le lacrime

«Sono sensazioni che non si possono descrivere - osserva s’Oberaiu majori, Mauro Solinas - c’è davvero tanto da fare. Quando poi ti fermi e realizzi quello che sta accadendo, si forma un nodo in gola. Ieri sera mi sono ritrovato solo nella sede di via Aristana, teatro della vestizione, e ho pianto come un bambino».

All’alba

Oggi la giornata per i Contadini si annuncia lunghissima. La prima tappa, poco dopo l’alba, nella chiesa di San Giovanni dei fiori dove, assieme a s’Oberaiu, Danilo Casula ha acceso un cero votivo al santo protettore del gremio. Poi, via con il tradizionale giro delle scuderie per un saluto veloce alle trentotto pariglie che di lì a poco comporranno il suo corteo.

Nella sede del Gremio

Alle 10, il bando proclamato da un araldo a cavallo, annuncerà in piazza Eleonora l’imminente giostra equestre. A mezzogiorno l’appuntamento è nella sede di via Aristana dove, tra squilli di trombe e rulli di tamburi, sul volto di Danilo Casula le abili massaieddas, Giulia Solinas e Susanna Sanna, poseranno la maschera androgina del colore della terra.

In via Duomo

La sfilata del corteo di Eleonora, guidato da Marta Frau nei panni della giudicessa, precederà l’arrivo sul percorso di via Duomo dei cavalieri della Sartiglia, previsto per le 13.15.

Davanti ad un pubblico, che si annuncia numerosissimo, l’incrocio delle spade sotto la stella darà il via al torneo equestre: più saranno i centri, tanto più ricca sarà l’annata agraria, recita l’antica tradizione.

Riconsegnate al gremio le spade, su Componidori e il suo aiutante tenteranno la sorte con su stoccu. Infine impugnerà sa pippia ’e maju per benedire la folla, disteso sul cavallo.

Con “sa remada” si chiude il primo atto, ma lo spettacolo è solo a metà.

In via Mazzini

Alle 17 tutti in via Mazzini per le evoluzioni in sella, non per la pariglia di testa che si limiterà ad un saluto al galoppo.

E qui lo spettacolo non mancherà tra “ponti”, “piramidi” e il “tre su tre”. Intorno alle 18.30 è previsto il rientro nella sede di via Aristana per l’ultimo intenso cerimoniale, la svestizione.

In televisione e online

Chi, invece, vuole seguire la manifestazione comodamente da casa, può farlo grazie alla diretta che va in onda su Videolina, a partire dalle 11.30, o in streaming sul sito de L’Unione Sarda.it.

