La stella Elodie: una vita da vertigine  

Al fascino della cinepresa aveva già ceduto con un ruolo da protagonista in “Ti mangio il cuore”, di Pippo Mezzapesa (su Paramount +). Ora però, Elodie è la protagonista di una docuserie incentrata sulla sua carriera di cantante. O almeno degli ultimi tre anni, quelli decisivi, complici hit come “Andromeda”, “Vertigine” o la più recente “Ok. Respira”. “Sento ancora la vertigine”, diretto da Nicola Sorcinelli per una produzione Groenlandia con Prime Video, è un viaggio attraverso immagini video e brevi interviste che raccontano alcuni dei momenti più importanti dell’artista trentaduenne.

Nei tre episodi la vediamo impegnata a trovare la canzone per Sanremo, scegliere con grande apprensione “Due”, e il suo essere costantemente in bilico tra la voglia di migliorarsi e la paura di non essere come vorrebbe, alle prese con il trasloco nella nuova casa a Milano, la vediamo vivere l’emozione mentre partecipa con il suo film alla Mostra del cinema di Venezia. Dopo Tiziano Ferro, Mahmood, Laura Pausini ed Emma anche la cantante romana ha voluto mostrare il clima che si respira dietro le quinte della sua attività, molto familiare e scherzoso, per far stare lo spettatore-fan quasi nel posto giusto al momento giusto. Dalla sala di registrazione ai bagni di folla, dai concerti ai servizi fotografici per le migliori riviste, sempre attorniata da collaboratori, amici ma anche colleghi.

