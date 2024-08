La stella di Porto Frailis  adesso ha ripreso a brillare 

Lo smalto di colore giallo era corroso dagli agenti atmosferici. La salsedine su tutti. “Nagjima” (dall’arabo, Stella) la stella a quattro punte che svetta in piazza Porto Frailis, era un’opera ridotta a rottame, fino a quando qualche giorno fa, per volontà di un privato cittadino, il manufatto in acciaio è stato riqualificato e ora brilla di nuovo. Un intervento a spese del residente, grazie al nulla osta dall’amministrazione a cui si era rivolto.

Ecco che nei giorni scorsi, un professionista della pittura ha preso in mano i pennelli e affrescato l’opera dell’artista Gianfranco Pardi, collocata dal 2001 nel piazzale che s’affaccia sulla baia di Porto Frailis a Tortolì. “Nagjima” non era più la stessa. Punti di ruggine ne avevano scalfito la bellezza, al punto da apparire quasi un ingombro in mezzo a tanta suggestione. Pardi, artista minimalista e concettuale, scomparso nella sua Milano oltre dodici anni fa, creò l’opera progettandone forma e spazio grazie alla sua formazione di architetto, fondendo pittura, disegno e scultura. La maxi stella è patrimonio del Museo d’arte contemporanea all’aperto Su Logu de s’iscultura, con opere dislocate tra il centro abitato, il borgo marinaro e il litorale di Orrì. Anche qui “Cella osservatorio di stella”, questo il nome dell’opera realizzata nel 1999 dallo scultore milanese Massimo Kaufmann, il capolavoro ispirato al concetto artistico di trasparenza che arricchisce il museo, è andato in malora, vandalizzato a più riprese.