La stella di Carolina brilla in Sardegna 

Il 3 gennaio al Massimo di Cagliari (ore 15; ore 18) e il 4 gennaio al Comunale (ore 15; ore 18): è il rush finale per “Un Natale favoloso…a teatro”, lo straordinario spettacolo con Carolina, star più amata dai piccoli e dai grandi, che sta toccando le principali città d’Italia. Ormai icona per le famiglie, attesa e acclamata in teatro, seguitissima sui social e in tv, Carolina è tra le figure di spicco nel mondo kids. Con oltre 1 miliardo di visualizzazioni e 1 milione di iscritti al suo canale YouTube, Carolina è un’outsider nella creazione di contenuti educativi sempre più virali sul web e di un linguaggio unico nel suo genere, che riesce ad arrivare nel cuore dei bambini e degli adulti. Lo spettacolo “Un Natale favoloso…a teatro” ha debuttato come scommessa (da subito clamorosamente vinta) 2 anni fa in teatro collezionando sold out in tutta Italia. Biglietti disponibili in prevendita su ticketone, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri.