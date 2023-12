«La stella al merito del lavoro? Noi ne siamo molto orgogliosi» 

Quest’anno, tra i ventidue Maestri del lavoro, hanno ricevuto la Stella al merito anche due cittadini di Assemini: Valeria Paschina e Bruno Ucchesu. L’onorificenza conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata consegnata dal prefetto di Cagliari durante una cerimonia a Palazzo regio.

Il datore di lavoro segnala il dipendente che si è distinto per merito, i nominativi vengono quindi valutati da una commissione nominata e presieduta dal ministro.

Valeria Paschina, 54 anni, è dipendente del Centro studi e assistenza dell’artigianato e da 35 anni si occupa di contabilità fiscale. «Devo tutto - commenta - ai miei datori di lavoro, Ignazio e Tina Schirru: mi hanno insegnato ad agire con capacità e cuore. In un momento economicamente difficile come quello che stiamo vivendo la nostra missione è quella di sostenere e far crescere le aziende. Non è fatto solo di numeri il lavoro di un contabile fiscale, ma di passione, senso di responsabilità, rapporti umani e fiducia».

Bruno Ucchesu, 62 anni, è responsabile del servizo clienti al Banco di Sardegna. «Quando la direzione comunica che si è stati segnalati per la Stella al merito del lavoro, dopo lo stupore segue l’orgoglio per la consapevolezza di essere in qualche modo un prescelto. Quest’anno ricorre il centenario della Stella al merito, un ulteriore fattore per esserne orgogliosi».

Paschina e Ucchesu sono stati accompagnati dal sindaco Mario Puddu: «Sono premi che rendono orgogliosa la comunità asseminese». (a. cad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA