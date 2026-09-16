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17 settembre 2026 alle 00:37

La stazione si riempie di musica 

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Al centro intermodale passeggeri entra nel vivo la programmazione dell'associazione culturale Maart City Heart. Si parte con "Acustica” musica, arte e cibo - progetti per visionari", che hanno caratterizzato lo scorso inverno fino alla primavera. Una manifestazione che coinvolge diversi gruppi musicali e autori singoli, con esposizione di attività artistiche e culinarie. Nella grande sala al primo piano del centro intermodale, si può visitare la mostra permanente TV "Scatole di Luce", che si è arricchita di contenuti e nuovi apparecchi vintage che diventerà presto il primo Museo sulle Televisioni in Italia. Tornerà “Il secolo sottosopra" e TancaTv curato dallo storico, Gianluca Taccori, con incontri e dibattiti. In autunno sarà inaugurata una nuova mostra, nello spazio "Frades", allestito nelle vetrine di piazza Due Stazioni, che viene considerata una grande sorpresa. (f. o.)

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