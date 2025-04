La stazione rinasce dalle ceneri  

Il nuovo centro intermodale surrogherà la stazione marittima che non ha mai funzionato. Sorgerà sulla banchina di levante del porto di Arbatax, all’altezza del bar La Rosa dei venti. Il complesso, che sarà realizzato dopo l’estate dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, accoglierà i passeggeri in transito, infopoint, uffici della compagnia marittima e servizi igienici più vari ed eventuali. Di fatto tutto ciò che sarebbe dovuto essere l’edificio finanziato con un miliardo nel 1987 da Ariuccio Carta, all’epoca ministro della Marina mercantile, che si è rivelato un castello di sabbia in virtù delle sempre più rigide condizioni di sicurezza che hanno imposto l’adozione dell’area sterile in prossimità del punto di imbarco.

Il cambiamento

Oltre a essere stata terra di conquista dei teppisti, che hanno devastato anche gli ultimi arredi interni, la stazione marittima di via Lungomare mostra i segni dell’abbandono in ogni sua parte. L’intonaco sbriciolato e i travi lamellari aggrediti dai tarli sono la cartolina più triste del complesso che, superati i trent’anni, è in stato di coma vigile. Che ne sarà di quel caseggiato con vista sulle Rocce Rosse? «Diventerà un centro servizi polifunzionale», annuncia il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu. «Anzi, invitiamo già da ora operatori privati che vogliono investire su quella struttura a presentare manifestazioni d’interesse», aggiunge il capo della maggioranza. Il nuovo progetto del centro intermodale sulla banchina di levante mette una croce sopra alla destinazione d’uso dell’edificio, iscritto di diritto all’elenco delle opere incompiute dell’Ogliastra. Sarà cura dell’Authority realizzare l’intervento a levante, così da mettere fine alla carenza (cronica) di servizi igienici e punti di riparo per i passeggeri in transito. «Sarà un’opera che rientra in un più ampio processo di riqualificazione del porto per decine di milioni di euro», sottolinea il primo cittadino Ladu.

Interventi

Lo scalo, dopo la classificazione (2021) a porto di seconda categoria e seconda classe, è atteso da una serie di interventi strutturali a beneficio del potenziamento e della sicurezza. I lavori si concentreranno anche sul molo di ponente, oltre che sull’illuminazione e sulla videosorveglianza. Su quest’ultimo capitolo l’appalto è appena stato consegnato a un’impresa specializzata ma nel frattempo i buchi sull’asfalto della bretella che corre parallela alla darsena sono stati ripianati per evitare conseguenze agli utenti.

