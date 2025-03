«La stazione ferroviaria va riaperta» 

L’hanno ribattezzata Pabillonis-Terme di Sardara. I sindaci dei due Comuni, Riccardo Sanna e Giorgio Zucca, sono partiti dal nome per chiedere la riapertura della stazione ferroviaria a due chilometri da Pabillonis e a cinque dagli stabilimenti termali di Santa Mariaquas. E in una lettera congiunta, inviata alla presidente della Regione Alessandra Todde, agli assessori ai Trasporti, al Turismo e alle Ferrovie dello Stato, hanno chiesto il ripristino delle fermate, dopo lo stop di undici anni. «Non basta investire risorse per frenare lo spopolamento delle aree interne, quando poi si utilizza la scure sui mezzi di trasporto, in questo caso la ferrovia», avvisano.

Il passaggio a livello

«Riteniamo importante», dice Riccardo Sanna, «riattivare le fermate dei treni in un territorio compatto, omogeneo, a grande necessità di scambio per lavoro, scuola, salute, turismo. Oggi l’unica alternativa per fruire del servizio è raggiungere San Gavino, spesso con il proprio mezzo, in determinate fasce orarie non ci sono mezzi pubblici». Il sindaco di Pabillonis è convinto che, «non sia tanto una questione di soldi, almeno non di grandi cifre, occorre solo buona volontà. I treni passano dritti, si fermano solo per coincidenze, tutti i giorni e a tutte le ore, creano solo disagi agli automobilisti, a volte le sbarre del passaggio a livello restano abbassate per molto tempo. File di macchine e di mezzi agricoli bloccati». Inoltre, puntualizza Sanna, «il caseggiato ha bisogno di manutenzione, ma non più della presenza fisica del personale, ormai tutto è gestito a distanza mediante dispositivi informatici. Senza dimenticare la comodità di un ampio parcheggio per i pendolari». Interviene Giorgio Zucca: «In questi ultimi anni sono stati tanti gli sforzi per migliorare l’offerta turistica delle terme, i numeri sono confortanti, circa 80mila presenze l’anno. Privare il territorio di un mezzo di trasporto pubblico, significa vanificare quanto di buono ha fatto finora il Comune. Lo dimostra anche il taglio all’occupazione, 200 lavoratori impiegati negli stabilimenti termali. Giovani che non devono essere sempre i soli a pagare scelte ingiustificabili che di fatto limitano lo spostamento verso Cagliari e Sassari». I sindaci richiamano la novità che ha incrementato il traffico: «I recenti lavori per due milioni di euro hanno reso più agevole e sicura la strada provinciale 69, lungo la quale è situata la stazione. Crocevia importante per raggiungere, in pochi minuti la 131, e la Costa Verde, unico litorale del Medio Campidano».

Soluzioni da cercare

Dubbi e perplessità per i titolari degli stabilimenti termali, Antiche Terme e Sardegna Termale. «Ben venga la ferrovia», commenta la direttrice Carla Podda, «c’è un però: le terme sono distanti dalla ferrovia, impossibile per ospiti e lavoratori arrivare a piedi. Serve un mezzo pubblico. Valutiamo insieme una soluzione».

