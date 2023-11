La stazione di Villagrande passa al Comune di Arzana 

Il nome, stazione di Villagrande, resterà inciso essendo un bene storico. Ma la gestione dell’edificio passa al Comune di Arzana, nel cui territorio insiste da fine del 1800 quando, otto chilometri a sud-ovest di Villagrande per conto della Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna venne costruito.

Inaugurata il primo aprile 1893, data di apertura all’esercizio del tronco Arbatax-Gairo, negli anni ha cambiato quattro gestioni, l’ultima delle quali nel 2010 passando all’Arst che l’ha utilizzata quasi esclusivamente nel periodo estivo a servizio del Trenino verde. Il Comune di Arzana è riuscito in extremis a salvare il finanziamento di 370 mila euro del 2017 inserito all’interno dei Percorsi di lunga vita. «È stata una corsa contro il tempo – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Deiana, 50 anni – tra affidare l’incarico di progettazione, redigere il progetto e seguire le procedure». Soddisfatto anche il sindaco, Angelo Stochino (53): «Recuperare una struttura storica come quella della stazione di Villagrande è motivo di orgoglio. L’ubicazione strategica, alle porte del Gennargentu arzanese, ci fa ben sperare in ottica del rilancio della ferrovia turistica Arbatax-Mandas, con la Fondazione, sia per il contrasto allo spopolamento delle zone interne». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA