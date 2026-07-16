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Ulassai.
17 luglio 2026 alle 00:30

La Stazione dell’Arte inserita nel sistema museale nazionale 

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La Fondazione della Stazione dell’Arte celebra i 20 anni dall’apertura del Museo dedicato a Maria Lai con il riconoscimento di essere inserito nell’Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna e ottiene l’accreditamento presso il Sistema museale nazionale per l’annualità 2026.

«Questo risultato è molto importante – spiega il sindaco di Ulassai Giovanni Soru – perché conferma la Stazione dell’Arte come uno dei centri culturali più rilevanti della Sardegna. In questo momento ritengo doveroso ringraziare tutto il personale della Stazione dell’Arte che in questi 20 anni ha operato con professionalità e dedizione a far conoscere sempre più la figura e le opere dell’artista Maria Lai». Lungo l’elenco delle persone che hanno contribuito ad ottenere questo risultato. L’amministrazione ringrazia Valentina Anselmi, che per prima ha proposto di avviare la procedura per l’accreditamento presso il sistema Museale Nazionale e il direttore Marco Peri, che ha coordinato il lavoro. «Questo riconoscimento – conclude il sindaco – è importante ma nello stesso tempo impegnativo in quanto i requisiti che hanno consentito il raggiungimento di questo risultato devono essere mantenuti nel tempo. Il raggiungimento di questo obiettivo deve spingere sempre più la Fondazione Stazione dell’Arte ad aprirsi al territorio».

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