Villasor.
16 novembre 2025 alle 00:20

La statua persa e ritrovata di nuovo esposta in piazza 

Nata, persa e ritrovata. Adesso anche riposizionata. È la storia della “signora col teschio”, opera dello scultore sorrese Gigi Porceddu di cui si erano perse le tracce diversi anni fa dopo la rimozione dagli spazi pubblici del paese.Qualche tempo fa, «in mezzo al ferro vecchio», come raccontava lo stesso artista, era stata ritrovata in un deposito comunale. E quindi l’amministrazione, nella persona del sindaco Massimo Pinna, aveva promesso che la “signora col teschio” sarebbe tornati nel loro ambiente ideale: esposte per strada a Villasor. Ora la “vecchietta” si trova in piazza Brundu.

«La statua raffigura una donna anziana a grandezza naturale, che tiene un teschio in mano. La feci io quando avevo meno di 20 anni», raccontò Porceddu. «Venne tolta dalla piazza dove si trovava e scomparì. Fu comprata dal Comune, quindi pagata con i soldi dei cittadini. Tengo molto a quell’opera: la donna incarna l’anzianità, il teschio rappresenta la morte che avanza, a portata di mano, ma ovviamente anche la vita».

Il sindaco Massimo Pinna spiega: «Gigi, che collabora spesso anche a iniziative pubbliche, ci aveva chiesto di riposizionarla dopo essere stata rimossa circa 25 anni fa. Fu realizzata nei primi anni ‘80. Sarà lui a occuparsi di cercare di risistemarla,.Abbiamo voluto farla tornare al suo posto, dove è giusto che stia e lo abbiamo fatto felici di ridare spazio ad un’opera dello scultore sorrese». (m. pil.)

