SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Senorbì.
10 settembre 2026 alle 00:20

La statua lignea di Santa Barbara torna a splendere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La statua lignea di Santa Barbara torna a splendere e con il suo ritorno porta con sé una storia che va oltre la devozione. Il simulacro della patrona di Senorbì è stato restaurato grazie all’impegno del comitato Santa Barbara e alla straordinaria mobilitazione della comunità, che ha contribuito a raccogliere le risorse necessarie per l’intervento. Quando il comitato si è reso conto che la statua aveva bisogno di un urgente lavoro di restauro, sono stati organizzati laboratori per la preparazione dei dolci tradizionali, iniziative benefiche e momenti di aggregazione che, grazie alla risposta dei cittadini, hanno permesso di raggiungere la cifra necessaria e di restituire alla comunità il simulacro rinnovato.Sabato alle 17.30, al Museo Archeologico Domu Nosta, è in programma l’incontro “Santa Barbara prima e dopo il restauro”, dedicato alla presentazione dell’intervento conservativo. Dopo l’introduzione di Elisabetta Frau, responsabile scientifica del Museo, interverranno il sindaco Alessandro Pireddu, l’assessora alla Cultura Sonia Mascia, i rappresentanti della Soprintendenza di Cagliari Elena Boldetti, Irene Boyer e Georgia Toreno, e la restauratrice Mireia Montoya. Alle 19 sarà celebrata la santa messa, animata dal Garden of Eden Choir. Il mese prossimo si terrà invece il gemellaggio con la parrocchia di Santa Barbara di Sinnai. ( sev.sir. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il giallo di Buddusò

Tradimenti, intrighi e vendette dietro al delitto

I retroscena sull’esecuzione di Marco Pusceddu: dalla gelosia dell’ex, ai lumini in camera da letto 
Fr. Pi.
La professoressa Tanda: tutela necessaria, le zone agricole non diventino industriali

«Abbiamo il mandato Unesco: l’assalto all’Isola va fermato»

Turbine e pannelli minacciano il patrimonio archeologico Il Centro studi Cesim: ci appelliamo a Regione e Governo 
Alessandra Carta
Caso 41 bis

«La politica sia unita contro l’invasione dei boss»

Cresce l’allarme dopo il trasferimento dei detenuti nel carcere di Uta 
Massimiliano Rais