La statua lignea di Santa Barbara torna a splendere e con il suo ritorno porta con sé una storia che va oltre la devozione. Il simulacro della patrona di Senorbì è stato restaurato grazie all’impegno del comitato Santa Barbara e alla straordinaria mobilitazione della comunità, che ha contribuito a raccogliere le risorse necessarie per l’intervento. Quando il comitato si è reso conto che la statua aveva bisogno di un urgente lavoro di restauro, sono stati organizzati laboratori per la preparazione dei dolci tradizionali, iniziative benefiche e momenti di aggregazione che, grazie alla risposta dei cittadini, hanno permesso di raggiungere la cifra necessaria e di restituire alla comunità il simulacro rinnovato.Sabato alle 17.30, al Museo Archeologico Domu Nosta, è in programma l’incontro “Santa Barbara prima e dopo il restauro”, dedicato alla presentazione dell’intervento conservativo. Dopo l’introduzione di Elisabetta Frau, responsabile scientifica del Museo, interverranno il sindaco Alessandro Pireddu, l’assessora alla Cultura Sonia Mascia, i rappresentanti della Soprintendenza di Cagliari Elena Boldetti, Irene Boyer e Georgia Toreno, e la restauratrice Mireia Montoya. Alle 19 sarà celebrata la santa messa, animata dal Garden of Eden Choir. Il mese prossimo si terrà invece il gemellaggio con la parrocchia di Santa Barbara di Sinnai. ( sev.sir. )

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