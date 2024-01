La statua di San Rocco vede la luce dopo il restauro 

Verrà presentato sabato 3 febbraio nella sala “Lazzaro” accanto alla chiesa di Sant’Antonio a Villacidro la statua lignea di San Rocco restaurata da Anna Rita Pisu.

«Il simulacro di San Rocco risale alla metà del 1600, una delle testimonianze più antiche a Villacidro, insieme alla statua di Sant'Efisio custodita nella chiesa di Santa Barbara, del periodo della peste nel nostro territorio», racconta Giovanni Deidda, storico e archivista.

«Il morbo arriva a Villacidro nell'agosto del 1652. La prima ondata di peste, che perdura fino al febbraio 1653, compie un’ecatombe: 1.109 morti su una popolazione complessiva di 2.544. I villacidresi hanno voluto dedicare in quel periodo la statua votiva a San Rocco, protettore dal morbo insieme a Sant'Efisio e San Sebastiano», conclude Deidda.

La statua, grazie all'accurato lavoro di ripristino della restauratrice dei colori e dettagli più antichi, compresa la livrea d’oro, si presenta come in origine con un cagnolino ai piedi del Santo. «Il cane con la pagnotta in bocca è uno dei simboli del Santo. La storia racconta che quando San Rocco contrasse lui stesso il morbo, fosse un cagnolino a portargli tutti i giorni il cibo, fino alla sua guarigione. Per questo motivo è protettore anche dei cani e dei pellegrini».

