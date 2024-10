La statua di San Michele ha compiuto cinquant’anni 

Simbolo cristiano sul Monte Idolo, la statua di San Michele è venerata da mezzo secolo. Nei giorni scorsi i pellegrini in corteo e i coetanei del 1974 hanno raggiunto i 1.200 metri d’altitudine, in un contesto ambientale suggestivo che custodisce cultura e identità. Dono alla comunità di Arzana del canonico Onorio Stochino, originario del paese e rettore del seminario durante l’episcopato di Salvatore Delogu, il simulacro di San Michele, ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana, è stato eretto nel 1974. Domenica mattina il parroco di Arzana, don Michele Congiu, promotore della celebrazione, ha celebrato la messa sul monte dopo una lunga processione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA