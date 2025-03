La statua di Carlo Felice resta dov’è 

Rimuoverla non si può. «Dal momento che prendiamo sempre seriamente le questioni che vengono poste in Consiglio comunale, abbiamo chiesto alla Soprintendenza se fosse possibile rimuovere la statua di Carlo Felice. E ci ha detto no», dice Massimo Zedda, intervenendo in Consiglio su una mozione presentata da Giuseppe Farris (CiviCa 2024) con cui chiedeva la rimozione del statua, la sua conservazione in un museo con la redazione di pannelli storici-informativi e il cambio del nome del Largo. Però si può valutare «una descrizione storica da apporre sotto la statua, fatta magari dal dipartimento di Storia dell’università di Cagliari con la Soprintendenza, perché è vero che molte persone non sanno chi fosse Carlo Felice», dice ancora il sindaco.

Non sanno, per esempio, che Carlo Felice era un «reazionario, ostile alle istanze liberali e costituzionali che caratterizzarono il periodo prerisorgimentale», autore di una «dura repressione nei confronti dei moti rivoluzionari», scrive Farris. «Neppure cambiare nome al Largo sarebbe possibile», dice ancora il sindaco, «perché comporterebbe un’enorme difficoltà ai residenti e ai lavoratori, dal momento che bisognerebbe modificare gli indirizzi», aggiunge.

«Non una revisione»

Dunque, non una revisione della storia ma una descrizione storico-politica del personaggio. Su questo imput, vista la contrarietà dell’aula, la mozione viene emendata dallo stesso Farris che chiede che l’amministrazione si impegni proprio in tal senso, per una descrizione storica da apporre alla statua. Ma neanche in questa versione, più light, il documento passa. «Non ritengo corretto che venga fatta la rivisitazione storica dei personaggi rileggendoli con i canoni di oggi», spiega Corrado Maxia (FdI). «Perché se cosi facessimo, allora Ottone Bacaredda per un saggio che scrisse sulle donne passerebbe per un misogino. E non è così, naturalmente», aggiunge. «Già solo proporre una rivisitazione della storia evidenziando l’aspetto tirannico di un monarca sabaudo che in realtà avviò il processo di modernizzazione dell’Isola è un errore. Pertanto, non posso accogliere favorevolmente la proposta iniziale e ritengo che la cartellonistica illustrativa sia già compito di una buona amministrazione», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Non ci sottraiamo alla storia», aggiunge Laura Stochino, capogruppo di Sinistra futura. «È una questione di contenuti», dice, spiegando il voto contrario. «Non voglio cancellare niente», conclude Farris nella replica, «forse questo Consiglio non è ancora pronto ad affrontare temi che incidono sul nostro percorso politico, sui nostri valori, sul pensiero dei nostri concittadini. La mozione non la ritiro perché credo nel valore dei dibattiti».

