La statua dell’arancia spostata in piazza Carta 

La grande scultura dell’arancia che per un anno è rimasta in via Roma (pressi bar Paderi) è stata spostata al centro della nuova piazza che sarà intitolata a Maria Carta. I lavori sono in fase di ultimazione: la piazza che si trova all’angolo tra viale dei Platani e via Gramsci sarà inaugurata sabato 22 aprile, il giorno prima della domenica della Sagra degli agrumi. A tagliare il nastro è stata invitata Rosi Sgaravatti, imprenditrice nominata cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Mattarella.

Sono quattro, nel complesso, le sculture delle arance realizzate dal maestro Giuseppe Carta che addobbano il paese: due si trovano nel centro abitato e altre due a Costa Rei. «Con queste sculture - ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu - abbiamo voluto lanciare un messaggio, e cioè un paese deve avere una identità. Quella di Muravera ma anche quella del Sarrabus è l’agrume. Anche per questo il titolo che abbiamo voluto dare alle opere è identità sarrabese. Tutto il nostro territorio produce agrumi, i migliori in assoluto. Chi le vede saprà che è arrivato nel Sarrabus»”. Lo scorso anno, per la Sagra, tantissimi turisti hanno voluto un selfie con la scultura dell’arancia che si trova in largo Giovanni Zedda. Scultura, in questo caso, incorniciata da due splendidi murales del maestro Stefano Pani. (g. a.)

