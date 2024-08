La statua della Madonna nella teca dopo 6 mesi dal furto 

La statua della Madonna “Nostra Signora di Bonaria, rubata qualche mese fa, sarà restituita oggi alla comunità di Terralba dai carabinieri nella chiesa di San Pietro Apostolo. Realizzata dall’artista Dina Pala, era sistemata in una teca nel percorso della processione di Marceddì. Il furto risale al gennaio scorso, la vetrata era stata spaccata e la statua della Madonna portata via. La notizia del furto aveva suscitato grande indignazione e sgomento nella comunità, in particolare fra i pescatori. Era il 1964, da allora quella nicchia è diventata un punto di preghiera, oltre che una tappa fissa lungo l’itinerario della processione.

Immediatamente sono partite le indagini e i sopralluoghi dei militari della stazione di Terralba, per far luce sul caso e raccogliere informazioni e prove; nonostante gli inviti della comunità non vi è stato alcun ravvedimento di chi aveva compiuto il gesto per far ritrovare la statua. Le indagini dei carabinieri sono iniziatesubito e il 26 gennaio successivo dopo ricerche, in una zona non molto distante dal luogo, la statua era stata rinvenuta, rotta in sette frammenti, che, restituiti all’artista Dina Pala, in questi mesi sono stati ricomposti con cura per restaurare il prezioso manufatto. Sono tutt’ora in corso gli approfondimenti investigativi per individuare gli autori del furto.

Oggi il simulacro sarà restituito nel corso di una messa.

RIPRODUZIONE RISERVATA