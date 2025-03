La statua dedicata a Su Pirata, creatore de Su Marrulleri 

Il Carnevale “Su Marrulleri” è impreziosito quest’anno dall’opera in Piazza Italia dedicata a Gianfranco Spiga “Su Pirata” e alla sua creazione Su Marrulleri, composta da una pietra in basalto su cui sono posizionate le sculture in trachite.

L'iniziativa, voluta da un nutrito gruppo di amici del compianto protagonista dell’evento e icona del Carnevale marrubiese, è stata patrocinata da Comune e Pro Loco. La cerimonia di inaugurazione si è svolta in concomitanza con la prima sfilata di carri allegorici rendendo la giornata ancora più speciale. L'opera è stata realizzata dall'artista Salvatore Pani che ha sempre avuto una forte passione per il disegno e la pittura. «La statua – afferma il sindaco Luca Corrias – rappresenta non solo l’omaggio del gruppo di amici de Su Pirata ma il ringraziamento all’estro di colui che inventò il simbolo de Su Marrulleri, oggi Carnevale storico d’Italia». Il vice sindaco Paolo Soru aggiunge: «Ringrazio l'artista Pani per il suo contributo all'abbellimento di Marrubiu. Da assessore con delega al decoro urbano non posso che apprezzare queste iniziative». L'opera sarà sicuramente un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove i ricordi e le tradizioni continueranno a vivere e a essere tramandati alle future generazioni. ( s. c. )

