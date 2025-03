La Statale “zona 30” Rabbia a Burcei: «Ostaggi dell’Anas» 

INVIATO

Burcei. Basta un automobilista rispettoso del codice per scatenare il caos. Il primo tratto della statale 125 che collega Burcei a Cagliari ogni mattina diventa infatti una potenziale trappola dove rimanere bloccati per ore. I limiti di velocità fissati a 30 chilometri orari dall’Anas alla fine dello scorso anno per oltre trenta chilometri sono ovunque e costringono i pendolari, che dal paese si spostano verso il capoluogo e viceversa, a un lungo viaggio di quasi un’ora e mezza. Le proteste d’altronde sono esplose da subito, ma nessuno ha mai dato risposte soddisfacenti.

Sacrifici

Sì, perché l’odissea quotidiana dei burceresi al volante per certi versi è inspiegabile, visto che «di cantieri non se n’è visto neppure uno», spiega esterrefatto il sindaco Simone Monni. «Siamo ostaggi. È una follia obbligare a limiti di velocità senza che ci sia mai stato il motivo». Il primo cittadino mostra l’unico documento ricevuto dall’Anas in questi mesi, il quale annunciava lo scorso ottobre «cantieri aperti solo per brevi tratti e con limiti di velocità a 40 chilometri all’ora per il ripristino della strada e il rifacimento della segnaletica stradale». Niente di tutto ciò è però stato fatto. «Hanno invece disseminato la strada di cartelli “30” senza spiegazioni».

Pericoli

In effetti percorrendo il tratto incriminato emergono tutte le criticità. Come l’impossibilità (anche volendo) di rispettare gli obblighi stradali senza incorrere nell’ira delle auto che precedono o nel rischio di provocare disastrosi tamponamenti a catena.

Diego Atzeni fa parte dell’associazione Misericordia di Burcei che dal 1996 copre il servizio 118 per trasportare i malati verso Cagliari. «Ogni giorno ci prendiamo qualche rischio effettuando sorpassi azzardati su chi cerca di rispettare i nuovi limiti», ammette. «Lo sappiamo bene, nella nostra professione pochi minuti di ritardo possono decidere tra la vita e la morte, ma in queste condizioni, tra curve e cantieri fantasma, lavorare è difficile, se non impossibile».

Fernando Maxia, pediatra, quasi ogni giorno imbocca l’Orientale per raggiungere i piccoli pazienti a Burcei. «Obbligare gli automobilisti a percorrere la strada lentamente è un pericolo in più. Così si incoraggiano solo i sorpassi azzardati aumentando le probabilità di incidenti. Tuttavia, se dovessero mettere gli autovelox sarebbe una strage quotidiana di infrazioni».

La speranza

La rabbia dei cittadini si accende ulteriormente pensando alla nuova strada che potrebbe collegare più velocemente il paese con Sinnai e Maracalagonis, e da lì alla periferia di Cagliari. «Un progetto annunciato più volte, ma mai nato», protesta Vittorio Monni, a capo del comitato che in poche settimane ha già riunito decine di persone per chiedere il completamento dell’infrastruttura. «È innegabile, siamo “Cagliari-dipendenti”, non possiamo fare a meno di raggiungere la città, ma con questi limiti impossibili è come vivere in un’enorme Ztl senza senso».Monni ne è convinto da tempo: «La nuova strada ci farebbe guadagnare tempo e sicurezza e spingerebbe tante persone a trasferirsi in estate a Burcei alla ricerca del fresco. Ecco perché speriamo che i finanziamenti, dirottati sulla Sassari-Olbia, vengano rimessi a correre perché è un’opera che migliorerebbe la vita a migliaia di persone».

Il sindaco rincara la dose: «La nuova strada cambierebbe il futuro del paese. Più veloce e sicura darebbe una prospettiva economica a chi vorrebbe vivere e lavorare a Burcei ma che invece deve combattere ogni giorno contro enormi difficoltà che ci fanno sentire cittadini di serie B».

Ora i riflettori sono puntati sul primo aprile, giorno della scadenza del cantiere Anas. «Speriamo in una proroga», dice il primo cittadino. «Perché la statale 125 deve essere riqualificata, ma ci aspettiamo di poterci confrontare con i vertici dell’azienda perché non ci isoli ancora per mesi con limiti di velocità assurdi. Sarebbe un disastro».

