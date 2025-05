La statale 389 resta chiusa dopo la frana al Carmine 

Vietato avvicinarsi alla zona del Parco Carmine. È una delle prime conseguenze della frana avvenuta martedì pomeriggio quando un masso, che si è staccato dalla parete rocciosa, ha rovesciato un albero sulla strada statale 389m che resta ancora chiusa al traffico su disposizione Anas. Il divieto d’accesso temporaneo al parco invece è stato istituito con un’ordinanza del Comune di Elini, territorio in cui ricade l’area. «È necessario tutelare le persone che frequentano il Parco, evitando l’accesso nella zona interessata dalla frana», ha spiegato il sindaco, Vitale Pili. La decisione del primo cittadino è arrivata dopo le opportune verifiche e sopralluoghi di Polizia locale, Vigili del fuoco e Protezione civile.

«Il divieto d’accesso alla zona interessata dalla frana sarà valido fino alla messa in sicurezza della stessa», ha precisato Pili. Ieri uomini e mezzi dell’Anas hanno avviato i primi interventi per liberare la carreggiata. La corsa del masso che si è staccato dalla parete si è fermata poco prima di un guard rail. Tuttavia, come emerge dalla relazione degli esperti intervenuti sul posto, risultano altre rocce pericolanti. Uno dei provvedimenti più urgenti da adottare per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica era proprio quello di isolare la zona vietando la circolazione, dirottata su altri percorsi.