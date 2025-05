La statale 389 ancora chiusa dopo la frana 

Un enorme masso si è staccato dalla parete ed è precipitato. Mettere in sicurezza la statale 389 non sarà semplice. Motivo per cui anche per la tutta la giornata di ieri la statale, principale arteria di collegamento tra l’Ogliastra, il Nuorese e il su Sardegna, è rimasta chiusa. Pendolari, camion e turisti provenienti da Nuoro costretti a deviare al bivio di Arzana e poi a percorrere la Arzana-Lanusei. Percorso inverso per chi arriva da sud. I tecnici Anas sono al lavoro per risolvere il problema. Il gigantesco masso si è fermato a un passo dal guard rail. Liberata la carreggiata dagli alberi che aveva trascinato con se, resta da risolvere il problema relativo alla sua stabilità. Nel frattempo, mercoledì, l’ordinanza del sindaco di Elini Vitale Pili aveva chiuso il parco Carmine al pubblico. Evidenti le motivazioni dettate dal dover garantire la sicurezza degli accessi. La frana dovrà essere messa in sicurezza prima che cittadini e turisti possano rimettere piede al Parco Carmine, polmone verde di Elini.

La chiusura per due intere giornate della strada ha riproposto in maniera lampante il tema della sicurezza sulla statale 389, oggetto di una battaglia politica da parte di un comitato di amministratori e associazione che ne chiedono il completamento.

