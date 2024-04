La star Lizzo: «Smetto, non ce la faccio più» 

Le vittime sono più spesso donne: troppo grasse oppure troppo magre, troppo basse o troppo alte, troppo piatte o troppo formose. Anche se non mancano gli uomini colpiti, come ad esempio l'attore Jason Momoa, vessato non appena ha preso qualche chilo. Il body shaming è uno degli sport preferiti dei leoni da tastiera, ma anche nella vita reale il colpire qualcuno per il suo aspetto fisico è sempre di gran moda. A dire l'ennesimo basta è Lizzo, pluripremiata cantante e rapper statunitense e simbolo della body positivity, che ha gelato i social scrivendo: «Io smetto», lasciando intendere che le offese continue e gratuite al suo aspetto l'hanno messa spalle al muro costringendola a ritirarsi dal mondo della musica o quanto meno prendersi una pausa.

«Mi sono stancata di sopportare e di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l'ho trovato io». Lizzo amaramente dice di «cominciare a sentire che il mondo non mi vuole. Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni. Sono sempre il bersaglio di prese in giro a causa del mio aspetto. Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto».

Tanti i commenti di sostegno raccolti dal post, da parte dei follower e di altri artisti come Paris Hilton che scrive «Ti amiamo Queen». Già a maggio scorso Lizzo aveva bloccato il suo account X e minacciato di lasciare la musica dopo la valanga di commenti sul suo aspetto fisico.

