23 agosto 2025 alle 00:28

La stangata non risparmia l’olio d’oliva 

Non solo il vino, anche l'olio di oliva finisce sotto la scure dei dazi. L’accordo politico Usa-Ue è un duro colpo per il settore: un «compromesso al ribasso», per il presidente della Copagri Tommaso Battista. Tale da generare profonda insoddisfazione nel settore «per l'agroalimentare in generale, per l'olio d'oliva in particolare», dice Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare.

Per l'Italia, gli Usa sono un mercato fondamentale: rappresentano il maggior acquirente mondiale di olio d'oliva. Per rispondere alla domanda dei consumatori americani, sempre più attenti alla salute, viene importato il 95% del fabbisogno. «Le qualità salutistiche dell'olio d'oliva – osserva Anna Cane, presidente del Gruppo olio d'oliva di Assitol – dovrebbero essere riconosciute dagli States, inserendo questa spremuta di benessere nella lista dei prodotti esenti dai dazi».

