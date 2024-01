La stangata dopo il derby 

Il derby di Coppa Italia lascia strascichi pesantissimi per Roma e Lazio. Il giudice sportivo ha usato il pugno duro nei confronti dei tifosi biancocelesti per i cori razzisti contro Romelu Lukaku: curva e distinti saranno chiusi per la partita di campionato all’Olimpico il 28 gennaio col Napoli. Nel rapporto della Procura federale si sottolineano «beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale» contro Lukaku quando «era in possesso del pallone». I cori «provenivano dal 90% dei 16mila occupanti di Curva Nord e Distinti».

Ma mastica amaro anche la Roma per le parole grosse volate a fine partita con relative espulsioni: tre giornate di stop a Gianluca Mancini e due a Sardar Azmoun per la rissa dopo il fischio dell’arbitro. Mancini «avvicinatosi all’arbitro, intimava ai propri compagni di non stringergli la mano» e «con atteggiamento ostile gli rivolgeva espressioni gravemente offensive» oltre ad «aspettarlo sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli ufficiali di gara». I due calciatori e l’assistente tecnico Nuno Santos sconteranno le squalifiche in Coppa Italia. Stop di una giornata, da scontare in Coppa, per Pedro.

