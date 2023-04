«La stangata di Pasqua per i sardi»  

Pasqua nel segno dei rincari per le famiglie sarde. Le prossime festività saranno caratterizzate da un deciso aumento dei costi per alimentari, trasporti e servizi di ristorazione. La denuncia arriva da Giorgio Vargiu, presidente di Adiconsum: «L’ultimo dato Istat ci dice che in Sardegna i prezzi di cibi e bevande sono aumentati in media del 14% su base annua. In questi giorni si registrano rincari anche per i prodotti tipici della Pasqua, dall’agnello alle uova, passando per carciofi, patate e salumi». Un trend in aumento che ha finito per colpire – secondo i dati raccolti dall’associazione di tutela dei consumatori - anche l’industria dolciaria: le colombe, rispetto ai prezzi registrati dodici mesi fa, fanno segnare incrementi che si aggirano intorno al 30%. Indice in aumento a doppia cifra anche per chi deciderà di cimentarsi con dolci e piatti fatti in casa: olio, burro, farina e zucchero non interrompono la loro corsa al rialzo. Materie prime fondamentali anche nella preparazione delle tradizionali uova di cioccolato che affollano gli scaffali dei supermercati e i negozi specializzati: beni aumentati anche del 15% se comparati con i valori del 2022.

Trasporti e non solo

Chi deciderà di viaggiare dovrà mettere in conto l’impegno di un budget più alto. Vargiu elenca i dati raccolti con delle simulazioni: «Volare da Roma a Cagliari per i non residenti, con un biglietto di sola andata, costa 365 euro se si parte il 6 aprile, 204 euro se si vola da Milano. Per Olbia, partendo domani, servono 153 euro da Milano, 124 da Roma. Per arrivare in aereo ad Alghero, sempre nella giornata di domani, occorre mettere in conto una spesa da 164 euro da Milano, 114 euro da Roma». Numeri che finiscono per impattare su tutti i comparti che ruotano intorno al mercato della ricettività. Non a caso, sono in deciso rialzo anche i conti di pranzi e cene. Il numero uno di Adiconsum snocciola alcuni numeri: «L’ultimo dato Istat registra in Sardegna rincari il comparto ristorazione del +7,8% su base annua». Vargiu prevede uno scenario in peggioramento sul fronte della mobilità: «È in ripresa anche la corsa dei carburanti. I listini della benzina alla pompa sono tornati a salire, aggravando la spesa di chi si sposterà per l’Isola in auto durante le festività».

