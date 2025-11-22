VaiOnline
Sardara.
23 novembre 2025 alle 00:40

«La stalla è lontana dalle terme» 

Mureddu: sarà una fattoria modello. Il caso approda domani in Consiglio 

«La stalla etica e sostenibile sarà realizzata a Sardara, ma non nell’area termale, da cui il sito individuato dista 2 chilometri e 800 metri»: il presidente della Cooperativa Produttori Arborea, Walter Mureddu, smentisce le voci che insistono sulla localizzazione dell’allevamento alle terme: «Tengo a precisare che si tratta di una fattoria modello che rispetta gli animali, valorizza la comunità e preserva l’ambiente. Verrà ospitata in un sito agricolo di nostra proprietà, da sempre coltivato, non è l’unico, fra noi e le terme ci sono altre aziende, addirittura un depuratore».

Il progetto

L’hanno chiamato Arbolat, una stalla sostenibile, esempio di economia circolare e benessere animale attraverso la realizzazione di strutture ampie con zona di riposo a lettiera permanente. E poi l’Innovazione tecnologica mediante sistemi di mungitura e alimentazione robotizzata. Infine massimo rispetto dell’ambiente con l'introduzione di impianti fotovoltaici e biogas. Nessun impatto visivo significativo: vasche impermeabilizzate, tutela del suolo, nessun rischio per la falda acquifera, rispetto delle distanza da eventuali corsi d’acqua. Walter Mureddu sgombra qualsiasi dubbio sui timori legati all’inquinamento. «La gestione dei reflui – chiarisce – prevede soluzioni certificate per l’abbattimento degli odori fino al 70 per cento e l’eliminazione dell’ammoniaca. Grazie a tecnologie naturali e nel rispetto del piano di utilizzazione agronomica, i liquami utilizzati come fertilizzante naturale, riducendo così l’uso di concimi chimici. Inoltre, tracciabilità completa del processo produttivo, certificazioni, rispetto per animali e lavoratori, filiera trasparente».

Impegno sociale

«Non si tratta – puntualizza il direttore amministrativo Alberto Lelli – di un semplice investimento tecnico, Arbolat è anche impegno sociale e territoriale. Coinvolgeremo una rete di aziende agricole locali per foraggi e servizi. Ci sarà un centro dimostrativo per la formazione, ricerca e didattica, un percorso che apre la strada ai nuovi talenti agricoli in Sardegna. Tutto questo in vista di un turismo rurale integrato, in un contesto dove crescita, innovazione, etica e produzione s’incontrano. Un autentico salto verso l’agricoltura e la zootecnia del futuro». E poi l’indotto nel corso della realizzazione del progetto, occupazione di personale, pernottamenti e posti di lavoro stabili. Un primo chiarimento sulla bontà del progetto e sui ritardi dei lavori potrebbe arrivare dal Consiglio comunale di domani, alle 18, a Villa Diana. L’interrogazione della minoranza è finalizzata a fare luce sulla «stalla per l’allevamento di bovini da latte nelle vicinanze del compendio termale di Santa Mariaquas». Ritardi lamentati, oltre che dai cittadini, dalla stessa società agricola di Arborea che, nei giorni scorsi ha inviato una nota al Comune sollecitando la pratica Suape, necessaria per l’avvio dei lavori. La sola certezza è che prosegue l’iter della conferenza di servizi con gli enti interessati al rilascio dell’autorizzazione a costruire.

