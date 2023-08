La stagione turistica si sgonfia e le assunzioni diminuiscono «Le imprese sono scoraggiate» 

L’agosto tiepido sul fronte delle presenze turistiche (non certo da quello delle temperature) ha spento gli entusiasmi anche in vista dell’autunno. La stagione delle vacanze è infatti andata peggio del previsto, tagliando le gambe alla voglia di assumere delle imprese nei prossimi mesi.

Le cifre

Il consueto report di Unioncamere lo conferma: le richieste fatte dalle stesse imprese ai centri per l’impiego locali, da qui fino a ottobre, sono in calo rispetto al 2022 con oltre mille potenziali contratti che mancheranno all’appello.

«Le ragioni sono piuttosto chiare», conferma Stefano Visconti, presidente regionale di Unioncamere. «L’estate sotto le aspettative sta condizionando la strategia per le prossime settimane. Chi resterà aperto ha già assunto e non amplierà gli organici, mentre chi terminerà la stagione in anticipo non cercherà di certo nuovo personale».

Il boom è alle spalle

Secondo l’esperto la flessione delle opportunità offerte dalle aziende era per certi versi prevedibile: «Siamo reduci da un 2022 “drogato” dal post pandemia e dalla voglia di uscire e partire di italiani e stranieri dopo mesi di restrizioni. E per godersi le vacanze l’anno scorso in molti non hanno letteralmente badato a spese, riuscendo ad accettare qualsiasi rincaro. Nel 2023 tutto è cambiato e il potere di acquisto delle famiglie si è notevolmente ridotto. Ecco perché a conti fatti chiuderemo una stagione sottotono che non richiederà altra mano d’opera».

Stranieri

Scorrendo le statistiche camerali si registra sul territorio nazionale un aumento della domanda di lavoratori immigrati «con 66mila ingressi programmati nel mese (+11mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 22,6% del totale contratti», spiega Unioncamere nel suo rapporto. «Tra i settori che ricorrono maggiormente alla manodopera straniera si segnalano: i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 36,5% degli ingressi programmati sarà coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (35,7%), l’alimentare (27,0%), le costruzioni (26,3%) e la metallurgia (25,8%)».

Criticità

Secondo i dati è aumentata su base annua la previsione per i contratti a tempo indeterminato (+6mila unità; +12,5%) sia quella per i contratti a termine e stagionali (+9mila; +6,3%), mentre diminuiscono i contratti di collaborazione occasionale e a partita IVA (-4mila; -24,9%) e i contratti in somministrazione (-3mila; -7,9%).

Tuttavia, la difficoltà di reperimento conferma il dato dei mesi precedenti, attestandosi a un preoccupante 47,5% e le aree aziendali per le quali le imprese dichiarano di incontrare maggiori difficoltà a reperire personale sono quelle della installazione e manutenzione (il 64,2% dei profili è di difficile reperimento), della progettazione e Ricerca&Sviluppo (61,2%) e dei sistemi informativi (52,9%). Di riflesso, il Borsino delle professioni segnala, tra le quelle di più difficile reperimento, operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (il 72,8% è di difficile reperimento), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria (71,1%), fabbri ferrai costruttori di utensili (70,1%), tecnici in campo ingegneristico (69,3%), tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (66,8%) e ingegneri (63,3%).

