«La stagione turistica inizia a Pasqua: record di prenotazioni» 

Venti per cento di prenotazioni in più rispetto all’anno scorso. Il dato si riferisce solo al mese di gennaio, ma tanto basta per caricare le batterie dell’ottimismo in vista della prossima stagione turistica. Almeno a Villasimius, dove gli addetti ai lavori sono pronti a scommettere che quest’anno il mercato delle vacanze regalerà grandi soddisfazioni ad albergatori, ristoratori e imprese turistiche in genere. Nel 2024 si inizia con qualche settimana in anticipo, esattamente a fine marzo per le festività pasquali.

Conto alla rovescia

«Il trenta per cento delle strutture sarà aperto per Pasqua», afferma Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico di Villasimius. «Quest’anno la stagione sarà più lunga – continua – all’inizio apriranno piccoli alberghi e bed and breakfast. In una seconda fase, quella che va dal 25 aprile al primo maggio, si entra veramente nel vivo. Aprirà infatti l’ottanta per cento delle strutture. Poi sarà la volta dei grandi resort». Il 24 febbraio è in programma un incontro tra gli operatori turistici del paese. Si parlerà delle nuove strategie in vista della stagione. «Il consorzio – aggiunge Ghiani – è in fase di ristrutturazione. Puntiamo a coinvolgere non solo gli albergatori ma anche altre figure professionali: ristoratori, titolari di aziende di servizi. L’idea è quella di creare una rete tra tutti gli operatori che lavorano nel settore turistico».

Le prenotazioni

«Siamo molto soddisfatti per le prenotazioni». Sergio Ghiani, come quasi tutti i professionisti che operano nel mercato delle vacanze, è ottimista e non lo nasconde. «A gennaio le richieste sono state di gran lunga superiori alla scorsa stagione. Quest’anno si inizia con due settimane di anticipo rispetto al 2023. Ci sono tutti i presupposti per un’annata da record, agevolata anche da una serie di congiunture internazionali favorevoli. Recentemente la rivista Forbes ha indicato la Sardegna come una delle mete migliori da visitare nel 2024. Uno dei fattori che stanno agevolando l’interesse verso la nostra isola è dato dalla sicurezza. Ora spetta a noi offrire vacanze di qualità con pacchetti ben definiti. Auspico una collaborazione con enti pubblici e istituzioni per coordinare tutte le attività legate al turismo, dalle fiere agli spettacoli musicali». Stessi auspici anche per l’imprenditore Fosco Valerio. «Come prenotazioni stiamo andando alla grande – commenta – speriamo che tutto vada bene e non ci siano problemi come l’anno scorso, quando siamo stati penalizzati dai disservizi nel settore aereo. Molte prenotazioni sono state cancellate e tutto il settore ne ha risentito negativamente»

I grandi resort

«Le prenotazioni fanno ben sperare. A gennaio abbiamo fatto registrare il venti per cento in più rispetto allo scorso anno». Parole di Filippo Lucchini, direttore del Tanka Village. «Noi apriremo a maggio – sottolinea – stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione, ma siamo davvero ottimisti per la nuova stagione turistica. Lo scorso anno a gennaio i pernottamenti erano 60 mila. Nel 2024 sono molti di più». Cantieri aperti anche al Timi Ama. «Apriamo l’11 maggio – dice Marjolaine Neumager, una dipendente del resort –anche per noi ci sono buoni segnali».

Il tour operator

Livio Carboni, tour operator e consigliere comunale aspetta la fine di marzo. «Il quadro delle prenotazioni sarà consolidato – commenta – Pasqua rappresenta sicuramente un test molto importante».

