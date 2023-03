«La stagione turistica è alle porte ma regna il degrado» 

Turismo, decoro, erba alta e aiuole incolte, anche in cimitero e nei villaggi turistici della Costa Verde: sono questi i temi caldi nel dibattito politico sui cui la minoranza di Arbus continua a martellare la Giunta. «I cittadini – dice il capogruppo Michele Schirru – lamentano la gestione del territorio in merito al degrado in cui versa, ovunque erbacce e sporcizia. In questo modo, Arbus non dà una bella immagine di sé, proprio mentre si avvicina la partenza della stagione turistica, con l’apertura la settima di Pasqua degli stabilimenti balneari sul nostro litorale». È bastata la pubblicazione sui social di una foto di una strada del centro abitato per vederne tante altre ancora, dove ciascuno ha immortalato la propria via col messaggio “L’erba di casa mia”, quasi una gara a quale fosse la più alta e la più verde. Pronta la replica del sindaco, Paolo Salis: «A parte la carenza di operai, gli atti amministrativi richiedono del tempo. In programma il taglio dell’erba era previsto per aprile, dopo le piogge, come sempre. Quest’anno il bel tempo ha richiesto un intervento anticipato. La pulizia è partita in questi giorni, impegnando il personale del progetto regionale Reddito di inclusione sociale». ( s. r. )

