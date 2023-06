La stagione super della Tre Archi  

La Tre Archi del Morrison/Rassu Trasporti trionfa nel torneo amatori Over 43 della Figc. La squadra dei patron Andrea Zucca e Stefano Urru, ha bissato il successo dell’anno scorso, imponendosi per 3-0 nella finalissima sul Cagliari 2007.

Stagione super

Le firme del successo sono del centrocampista-allenatore Dessì, di Tony Bonu e di Cocco e valgono la vittoria della squadra fondata due anni fa dal centrocampista Tore Cao. «Era una cosa che volevamo a tutti i costi, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Voglio ringraziare tutta la squadra per l’impegno che alla fine ci ha portato a questo risultato», sottolinea il 45enne cagliaritano, con un passato in serie D, Eccellenza e Promozione con le maglie di Selargius e Vecchio Borgo Sant’Elia tra le altre. Per la squadra allenata da Cristian Dessì (attuale tecnico del Castiadas) è una stagione da incorniciare, dopo il successo anche in Coppa Italia, nella finale vinta contro la Jasp/Mercato San Benedetto.

Doppio trionfo

La Tre Archi del Morrison conquista dunque un prestigioso double, e dopo due anni di partecipazione ai tornei Figc, sono tre i titoli già in bacheca. Un risultato non proprio inaspettato per Cao: «Avevamo fiducia sulla possibilità di fare bene in questa stagione. Abbiamo un’ottima squadra composta da ragazzi che hanno giocato tutti a buoni livelli. Il torneo è stato un po’ complicato, alla fine ce la siamo giocata con le migliori squadre, Cagliari 2007 e Cooper Band».

RIPRODUZIONE RISERVATA