La stagione sarda nel nome di Meloni  

Cinquant’anni al servizio del ciclismo (non soltanto) sardo meritano di essere ricordati e con qualcosa di significativo. La proposta è venuta dalla Terranova Fancello Cicli Olbia, non a caso la società guida del movimento sardo con oltre settant’anni di attività, che ha riunito altri dieci sodalizi sardi per armonizzare la stagione sarda agonistica del ciclismo su strada in un circuito: si chiamerà Challenge M.B. Sport - Memorial Salvatore Meloni e prenderà il via domenica da Olbia, per concludersi (salvo inserimenti) il 21 settembre a Monti dopo 19 prove. Le categorie coinvolte sono Esordienti, Allievi e Juniores (maschili e femminili) e la formula è quella di farne disputare due nella stessa giornata. Per ogni gara, un punteggio contribuirà a una classifica individuale per categoria, con assegnazione della maglia di campione a fine stagione.

Sarà come tradizione proprio la società gallurese a sobbarcarsi l’impegno più grande (cinque appuntamenti) e organizzare le prime gare: si comincia alle 9, quando in via Nepal (nella Zona Industriale) si abbasserà la bandierina della 60ª Coppa Dentoni per Allievi e Juniores, di 57,2 km (due giri da 28,6). Alle 11 toccherà agli Esordienti su un singolo giro dello stesso tracciato, nel Memorial Emanuele Pompedda.

