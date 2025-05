La stagione parte col botto 

Aprile in sordina, ma maggio parte in quarta. Gli albergatori della Riviera del Corallo, dopo una Pasqua così così a causa dei continui allarmi meteo, cominciano a intravvedere il sole.

Alcune strutture riferiscono di avere il 90 delle camere occupate addirittura fino al 5 maggio. Stranieri, per lo più, grazie ai voli diretti dall’aeroporto di Alghero attivati a fine marzo con l’entrata in vigore della “Summer”. Nessuno però parla di boom. «Finito il ponte, ci sarà ancora tanto da vendere - avverte la presidente del Consorzio turistico Riviera del Corallo, Bianca Bradi – Tantissime le prenotazioni sotto data, ottenute grazie a strategie di vendita». Molte strutture, pur di riempire le camere, insomma, hanno dovuto ritoccare il listino prezzi al ribasso.

Bel tempo

«Il calendario favorevole, col primo maggio di giovedì, ha favorito l’occupazione alberghiera, complice anche un meteo volto al bello dopo il tempo incerto riservato per Pasqua. Queste componenti, unite soprattutto al ritorno del traffico aeroportuale sullo scalo Riviera del Corallo, si sono convertite in prenotazioni che fanno sì che le strutture ricettive vedano tassi d’occupazione soddisfacenti per il mese di maggio - conferma Stefano Visconti, presidente provinciale di Federaberghi – Non solo turismo di matrice interna sarda, anche connazionali e visitatori internazionali provenienti dalle mete collegate dallo scalo algherese, ancora una volta il nostro primo partner commerciale». «Le strutture ricettive hanno fatto la loro parte, calmierando le tariffe», sottolinea il presidente di Federalberghi.Soddisfatti pure i titolari di bar e ristoranti. Il primo maggio, in particolare, Alghero è stata catapultata in una atmosfera ferragostana. La Fondazione aveva organizzato un triplo concerto in piazza Sulis: prima i Bertas, poi i Tazenda e infine il giovane Sina. Migliaia di persone si sono radunate sul lungomare. «Manifestazione riuscita, piazza Sulis stracolma di gente che cantava e ballava le canzoni tra le più famose della tradizione sarda. Un ottimo spot di marketing territoriale per gli innumerevoli turisti in città», commenta il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA