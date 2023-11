La stagione magica dell’extralberghiero: fatturato su del 22%  

Appartamenti, case vacanze, ville, b&b, affittacamere sono sempre più la scelta dei turisti per le vacanze in Sardegna. Nell’estate appena trascorsa – tra giugno e ottobre – il settore ha, infatti, registrato un +22 per cento di fatturato rispetto al 2022, dovuto a un incremento di notti vendute (+9,44%) e un amento di prezzo medio dell’11%. Le oltre 25 mila strutture (circa 70 mila posti letto) del mondo extralberghiero nell’Isola mantengono dunque il passo. A fornire i numeri l’associazione regionale Extra durante la presentazione della quarta edizione di “Extra 2023”, l'expo del turismo privato, in programma nel week end alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, promosso dall'assessorato regionale al Turismo e dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale Nord-Est Sardegna-Gallura.

Le reazioni

«I numeri parlano di una stagione turistica soddisfacente in cui gli eventi, specie nei periodi di spalla, hanno fatto la differenza. Considerando che si viaggia a basso regime, dal momento che il settore è circa al cinquanta per cento della piena occupazione, i margini di crescita sono ancora ampi. La differenza la faranno i collegamenti con le destinazioni europee internazionali», afferma Maurizio Battelli, presidente di Extra Sardegna, «il più 22% arriva da un campione di circa una decina di destinazioni che noi teniamo sotto controllo. Ad essere analizzato tutto il Sud Sardegna, tre destinazioni importanti della Gallura: Olbia, Arzachena, San Teodoro e poi Alghero». A viaggiare meglio di tutti è dunque il Nordest dell’Isola (+26%), Alghero annota un +10%, mentre vola il Sud Sardegna con un notevole +20%. Va benissimo soprattutto Cagliari, che registra venti milioni di fatturato, seguita da Quartu Sant'Elena, mentre Castiadas compie un ottimo salto in avanti in termini quantitativi pari a un +30 per cento.

L’assessore

«L’extralberghiero è una parte importante del settore ricettivo isolano. È un comparto in forte crescita e i numeri lo confermano», aggiunge l’assessore regionale al turismo, Gianni Chessa. «È un settore che partecipa alla crescita del turismo e dell’economia della Sardegna. Insieme al settore alberghiero completa un’offerta che fa bene alla salute del turismo sardo, contribuendo in maniera decisiva a dare risposte ai flussi turistici», prosegue Chessa, «ci consente di conseguire risultati come quello che si prospetta per il 2023: un milione di arrivi in più rispetto agli anni passati, come il 2019, considerato un anno record». E proprio per celebrare la crescita del settore, ma anche per promuoverlo e connetterlo con un pubblico sempre più ampio, venerdì, sabato e domenica, la Manifattura diventa il palcoscenico dell'innovazione del settore extra alberghiero con ben novantacinque imprese coinvolte. L'ingresso è gratuito per tutti e in particolare per gli oltre 26 mila operatori della Sardegna, per i quali, però, è necessaria la registrazione attraverso la piattaforma extra2023.it. «Questo importante evento, che torna dopo alcuni anni di pausa, è utile anche per dare informazioni sulle norme che regolano il settore e per la formazione dei vecchi e nuovi operatori, affinché, anche in questo campo, si affermi sempre più la legalità», evidenzia ancora Chessa, che proprio per limitare l’abusivismo ha inaugurato la nuova piattaforma “Ross 1000” «sia per facilitare il conferimento dei dati sui flussi turistici da parte degli operatori delle strutture ricettive sia per la trasmissione dei dati alla Regione e alla Questura».

