La stagione dorata del pallone algherese 

Alghero. Alghero, la Riviera del pallone. Dopo anni in chiaroscuro, nella stagione 2023/24 sta tornando in alto una città che, storicamente, è da sempre tra le più attive nel calcio isolano.

Domenica scorsa la Fc Alghero battendo il Borore ha festeggiato la vittoria del campionato di Seconda categoria e la conseguente conquista della Prima categoria. I giallorossi di mister Peppone Salaris (subentrato a Pippo Zani in panchina nel corso della stagione) hanno trionfato nel girone E con numeri da capogiro: 73 punti (due in più dell’ottimo Bottidda), frutto di 24 vittorie in 26 partite (un pareggio e una sconfitta nelle rimanenti), con 101 reti segnate e 16 subite (differenza reti +85). E il sodalizio del presidente Andrea Alessandrini sta già lavorando per delineare la prossima stagione.

La città sogna il bis

E a proposito di stagioni a forti tinte giallorosse, nel girone B di Promozione c’è l’Alghero calcio che continua a sognare. A cinque giornate dalla fine i ragazzi allenati da Gian Marco Giandon sono secondi a un punto dalla capolista Nuorese e con due lunghezze di vantaggio sull’Usinese, terza. In ventinove partite hanno messo in fila 19 vittorie e 7 pareggi, mentre le sconfitte sono tre, i gol fatti 65 (secondo attacco del girone, uno in meno dell’Usinese) e quelli subiti 33.

Uno suardo al futuro

Insomma, una città nel pallone a 360 gradi, che guarda con orgoglio alla vicina Sassari, dove gli algheresi Daniele Giorico e Riccardo Idda sono tra i punti di forza di una Torres che, mai come quest’anno, sogna lo storico salto in Serie B. E una città che guarda al futuro. Un futuro che deve passare dal rifacimento di strutture sportive imprescindibili per la crescita delle società (la Fc Alghero ha giocato tutta la stagione “in casa” a Olmedo, la Futsal Alghero, neoretrocessa dalla B di calcio a 5, addirittura a Usini).



