La stagione di Cadoni: abbiamo ritrovato il calcio 

La rinascita dopo il Covid. La riscoperta del piacere di incontrarsi, tifare, affrontare l’avversario, le vittorie e le sconfitte. Una stagione di pallone, dal grande Cagliari alla Terza categoria, che il numero uno del calcio sardo Gianni Cadoni definisce «bellissima». Via al rilancio in grande stile, le giuste ambizioni di un movimento che funziona e le criticità da affrontare senza paura. Cadoni non si tira indietro: «Si può ancora crescere, faremo e daremo il massimo. Pochi arbitri? Colpa della pandemia. Violenza in campo? Pochissimi episodi, lavoriamo sui dirigenti».

Cadoni, 61 anni, un passato nel pianeta dell’impiantistica elettrica e delle grandi forniture, oggi – nel poco tempo che resta dal lavoro di presidente – si dedica alla certificazione di apparecchiature elettromedicali. Eletto il 26 novembre 2016 alla guida del calcio dilettantistico sardo, oggi è vice presidente nazionale della Lega Dilettanti. E sottolinea con energia l’alto livello del suo staff: «Mi seguono, hanno una grande capacità propositiva, non potevo avere collaboratori migliori». Dal supertorneo dedicato a Benedetto Piras al mondiale di beach soccer di Alghero: «Tutto questo si può fare grazie alla mia squadra. E a un presidente nazionale come Abete, che ha un passato straordinario e che si è buttato sui dilettanti con una grande passione».

Cadoni, il calcio sardo in che stato è? Si chiude la prima stagione DC, dopo il Covid.

«Si chiude un anno sportivo finalmente positivo, di grande ripresa, di campionati che funzionano, dall’Eccellenza alla Terza categoria ho rivisto il sorriso sia nei protagonisti che nel pubblico. I tifosi hanno potuto riabbracciare i giocatori e questo è il primo obiettivo raggiunto».

Il Cagliari che trascina, la serie C “sarda” in salute, la D ritrova il Budoni e il Latte Dolce, l’Eccellenza ha mostrato il bel volto della massima serie regionale. Abbiamo detto tutto?

«Il Cagliari in Serie A è la ciliegina sulla torta, dopo una stagione di sofferenza e grande gioia. Ho disertato Bari nonostante l’invito del presidente Balata per questioni personali, ma voglio fare i miei complimenti al presidente Giulini, all’allenatore Ranieri e a tutto il gruppo, perché gestire la retrocessione non era facile e invece il Cagliari lo ha fatto con cuore sardo e grande forza. La Torres conferma la sua presenza in C, l’Olbia si è salvata bene, la serie D perde l’Ilva alla fine un bel campionato, chiuso amaramente nei playout con l’Uri. La mia speranza è che La Maddalena possa tornare subito in D, magari attraverso un ripescaggio. La serie D e l’Eccellenza sono tornei che costano tanto ma penso che i club siano ben gestiti. L’Eccellenza è un campionato meraviglioso, l’osservatorio dell’Aia ha stabilito che per correttezza e organizzazione è il terzo in Italia. Un risultato enorme, se pensiamo al bacino dal quale possiamo attingere. E saluto inoltre il ritorno di vecchie piazze come Tharros, Calangianus e Tempio».

Avete affrontato una stagione calcistica con meno arbitri del previsto. Crisi di vocazioni o c’è dell’altro?

«Il post Covid ha creato molti problemi. Abbiamo affrontato la carenza degli organici senza grande sofferenza e grazie al lavoro del presidente Roberto Branciforte abbiamo tenuto botta con gli anticipi e i posticipi, azzeccando quindi la programmazione senza rivoluzionare i campionati. Un plauso va alle società che hanno capito la situazione, sopportando grandi difficoltà. Dalla Promozione alla Terza categoria, dico grazie a tutti, dovunque c’è stata incertezza e correttezza. Noi siamo una risposta sociale, il mio obiettivo è avere una squadra in ogni comunità della Sardegna».

Gli arbitri sono spesso sotto tiro: non sarà il caso di mettere in piedi una campagna di sensibilizzazione?

«Stiamo iniziando questo lavoro: andremo nelle scuole e nelle scuole calcio per insegnare la cultura sportiva. In Sardegna ci sono stati piccoli episodi, da vicepresidente nazionale vedo passare di tutto in altre regioni. I corsi di formazione per dirigenti sono il nostro fiore all’occhiello, vogliamo una classe dirigente all’altezza».

C’è un episodio, un volto, un’impresa che si sente di mettere in evidenza in questa stagione?

«Sì, il giovanissimo calciatore del Settimo, Riccardo Locci, che dopo un rigore fischiato dall’arbitro è andato dallo stesso direttore di gara per dire che il fallo non c’era. Fair play da imitare e condividere. E poi le tantissime convocazioni dei nostri Under nelle selezioni nazionali».

L’attività di base: ci sono criticità? È un motore che funzione? Cosa chiede il movimento?

«In Sardegna non abbiamo motivi per non essere soddisfatti. Il settore cresce anche grazie al paziente lavoro di Fabrizio D’Elia, il nuovo coordinatore nazionale. Il nostro settore giovanile è al sesto, settimo posto in Italia per società e numeri. Che dire ancora?».

Il calcio sardo coniugato al femminile: quale lo scenario?

«Scenario in ascesa: il calcio a 5 e quello a undici femminile sono le nostre scommesse».

Lei è una figura di cui si parla anche in chiave nazionale: l’ambizione di un presidente regionale è quella di crescere o di dare stabilità e crescita al suo territorio?

«Sono convinto che il bello debba ancora venire».

